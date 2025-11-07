Кола помля сергии на пазара в Казанлък

Лек автомобил се вряза в сергии на Кооперативния пазар в Казанлък днес малко преди 11:30 часа. За щастие, при инцидента няма пострадали хора, съобщи Knews.bg.

По първоначална информация, жената, управлявала превозното средство, най-вероятно е объркала педалите. Автомобилът е бил с автоматична скоростна кутия.

В резултат на удара са нанесени материални щети по няколко от сергиите на пазара. Общата стойност на щетите се оценява на над 2000 лева.

На мястото на инцидента веднага са пристигнали екипи на пожарната, полицията и Спешна помощ.

Според информацията, благодарение на дъждовното време и слабия поток от хора на пазара по това време, не се е стигнало до по-тежки последици.