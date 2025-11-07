  • Instagram
Венета Райкова обяви кога се завръща на екран

Венета Райкова отбеляза 66-ия рожден ден на БНТ с любопитен коментар, който развълнува последователите й. Тя намекна за завръщане в телевизията.

"Честити 66 години на БНТ. Телевизията, в която започна моята телевизионна кариера 1992г. след спечелен конкурс за водещи. Ей, ама голяма симпатяга съм от малка. Родена съм за телевизия, ще се върна, когато му дойде времето", написа тя в пост в Инстаграм, публикувайки архивни кадри от първите си професионални изяви на екран.

#Венета Райкова

