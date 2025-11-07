Хотелиери и ресторантьори скочиха срещу Бюджет 2026

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), която представлява над 3500 компании и 100 000 заети в туризма, изрази "изключителна притесненост" от намеренията в проектобюджета за 2026 година. От бранша алармираха за пореден опит да се въведе задължително СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект) без никакво обсъждане.

Предложението предвижда от 1 януари 2026 година всички търговци, включително хотели и ресторанти, да използват само софтуер, одобрен от НАП. Според бизнеса тази промяна идва неочаквано и "в последния момент", което ще създаде "значителни, а за част от бизнеса и непреодолими" пречки пред дейността им.

От БХРА подчертават, че с тях не е проведено обсъждане, нито информационна кампания. Според асоциацията промените ще принудят бизнеса да използва софтуери, които често не са съобразени със спецификата на туризма, и ще доведат до непредвидени финансови разходи.

Тези средства, според бранша, не са заложени в бюджетите за следващата година, нито в вече подписаните договори с чуждестранни туроператори.

Асоциацията задава редица въпроси, които остават без отговор:

Съвместим ли е задължителният СУПТО със спецификите на туризма?

Ще успеят ли софтуерните компании да го въведат за оставащия месец и половина?

Кой ще отговаря при проблеми в работата на софтуера?

Кой ще покрие неустойките по договорите с предишните доставчици на софтуер?

Ефектът на "снежната топка"

От БХРА посочват, че въвеждането на СУПТО съвпада с критични за бизнеса промени – приемането на еврото, прогнозирана инфлация и данъчни промени. Те изброяват повишаването на осигуровките с 2%, увеличението на данък дивидент от 5% на 10% и отпадналата преференциална ставка на ДДС за ресторантьорството.

Според асоциацията, комбинацията от тези фактори може да се окаже "пагубна" за туристическия бизнес, да доведе до ръст на безработицата, фалити и отлив на инвестиции.

"За едни майка, за други мащеха"

Представителите на БХРА питат дали законотворците осъзнават, че "за едни са майка, а за други мащеха", визирайки повишаването на заплатите в някои сектори, докато на туризма се налагат ограничения.

"Логично е да си зададем въпроса кой иска да създаде напрежение между управляващите и над 100 000 души, чието препитание зависи от туризма" – заявяват от асоциацията.

Те завършват с риторични въпроси: "Защо? Защо го правите??! Защо за едни сте майка, а за други мащеха?! Защо на едни вдигате заплатите и подсигурявате комфортен живот, а други искате унищожите?"

В заключение, от БХРА заявяват, че посрещат 2026 година не с надежди, а с "огромни притеснения" за бъдещето на сектора, който допринася между 13 и 15 на сто от БВП на страната.