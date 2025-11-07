Рецепта за перфектни орехови сладки – вкусът на българската традиция
Ароматът на прясно изпечени орехови сладки е като пътуване назад във времето – към неделните следобеди в дома на баба, към празничните трапези и детството, когато една малка сладка може да направи деня ни по-светъл. Българските орехови сладки са класика, която никога не излиза от мода – семпли, ароматни и приготвени с обич.
Необходими продукти:
200 г меко краве масло
100 г пудра захар
1 яйце
1 ч.л. ванилова есенция или пакетче ванилова захар
300 г брашно (приблизително)
1 ч.л. бакпулвер
100 г смлени орехи
Щипка сол
За поръсване:
Пудра захар, смесена с ванилия
Начин на приготвяне:
Подготовка на тестото:
В голяма купа разбийте маслото и пудрата захар до пухкав крем. Добавете яйцето и ванилията, и продължете да разбивате, докато сместа стане еднородна.
Добавяне на сухи съставки:
Смесете брашното, бакпулвера, солта и смлените орехи. Постепенно ги добавяйте към маслената смес, докато се получи меко, нелепнещо тесто.
Оформяне:
Откъснете малки парченца от тестото и оформете топчета с размера на ореха. Подредете ги в тава, покрита с хартия за печене, на разстояние едно от друго. Ако желаете, може лесно да ги притиснете с вилица за класическа форма.
Печене:
Изпечете сладките в предварително загрята фурна на 180°C за около 12–15 минути, докато порозовеете леко по-високо, но останете светли в средата.
Финален щрих:
След като изстинат напълно, поръсете ги обилно с ванилова пудра захар.
Съвети за перфектен резултат:
Използвайте прясно смлени орехи – така ароматът е по-интензивен.
Ако обичате по-хрупкави сладки, добавете 1–2 с.л. царевично нишесте.
За празничен вариант може да слепите две сладки с домашен мармалад от сливи или кайсии.
Ореховите сладки са истинско съкровище от българската кухня – символ на домашните уют и простите радости в живота. Приготвени с любов, те не само ухаят на традицията, но и напомнят, че най-хубавите неща често се правят от съвсем малко съставки – и много сърце.
