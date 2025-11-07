Пеевски: Хората ще имат гориво, запаси има

Запаси има, хората ще имат гориво, износът е спрян, коментира лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Виждам истерията на "партията на пуделите" и на "Лукойл". Това трябваше да приключи преди две години, но тогава лицето Ники-Мики, за съжаление на България, който беше премиер, каза, че ще си подаде оставката и ще напуснат сглобката, ако това се случи. Затова трябва сега да се действа много бързо.

Няма никакви проблеми. Запаси има, спряхме износа, хората ще имат гориво. Истерия има само в партията на "Лукойл". Трябва да знаят - пачки няма да има. Надявам се като влезе особения представител в "Нефтохим" да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офиса на тази компания. Возил се е като зелки и картофи отзад. Сигурно може да се намерят записи там и да се види какво се е случвало", каза още Делян Пеевски.



