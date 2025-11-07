Втората част на акция "Зима" започва от 11 ноември
От 11 ноември ще започне втората кампания на акция "Зима" на Пътната полиция.
Ще се следи за спазването на правилата по пътищата и от пешеходци, а и от шофьори, предупреди комисар Мария Ботева - заместник-началник на отдел "Пътна полиция" при Главна дирекция "Национална полиция".
"Припомням само, че от 7-ми септември влязоха в сила промени в закона за движението по пътищата и те засягат в това число и пешеходците. Освен, че има промени в санкциите спрямо тях като нарушители, така има и въведени нови правила за поведение от тяхна страна", каза комисар Ботева.
По думите ѝ, ще бъде засилен и контролът по пътищата петък, събота и неделя при граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Калотина", както и в районите на "Кулата", Дунав мост 1 и Дунав мост 2.
"Основна част от нашата контролна дейност в същия ден ще бъде и към това да бъде прилагано административно-наказателното производство по правилния начин, а именно чрез връчване на електронни фишове, наказателни постановления", добави заместник-началникът на "Пътна полиция".
Още по темата:
- » Акция „Зима" стартира на 1 ноември
- » Внимание, шофьори: Започва третият етап от акция „Зима“, ето за какво ще проверяват
- » Акция „Зима“ тръгва по пътищата