Финалите на ATP в Торино - шоу като за последно

С наближаването на края на календарната година вече знаем, че наближава и краят на тенис сезона като цяло. Вече официално преминаха и четирите турнира от Големия шлем, а най-престижните трофеи в света на аристократичния спорт бяха връчени на щастливите победители.

Това обаче не означава, че до края на 2025 г. не ни очакват още малко тенис емоции от най-високо ниво. Пример за това е престижният заключителен турнир на ATP при мъжете, който ще се проведе в Торино, както и финалите на Купа Дейвис, домакин на които ще е друг италиански град - Болоня.

Финалите на ATP - Черешката на тортата в мъжкия тенис



Ежегодният заключителен турнир на ATP в края на годината е последният рубин, който тенис царете при мъжете могат да поставят в своите корони. По традиция надпреварата събира осемте най-добри играчи за годината, разделени в две групи по осем. Двамата най-добри от всяка група се класират за елиминационна фаза, преди да се стигне и до големия финал.

България има честта да разполага със собствен шампион в заключителния турнир на ATP. Григор Димитров грабна трофея през 2017 г., когато достигна финала и успя да спечели в три сета срещу Давид Гофен най-ценното отличие в своята кариера.

Двубоите в Торино ще се изиграят в зала Inalpi Arena, известна още като “Паласпорт Олимпико”. Съоръжението е построено през 2005 г., специално за Зимните олимпийски игри в Торино на следващата година, с цел да домакинства на сблъсъците от хокея на лед. От 2021 г. насам, Inalpi Arena приема срещите от финалния турнир на ATP.

Имената на седем от общо осемте играчи на финалите на ATP вече са известни. Елитната компания е предвождана от двамата най-добри тенисисти в света - Карлос Алкарас и Яник Синер, но към трофея ще се стреми и най-успешният играч в историята на този спорт Новак Джокович. Списъкът се допълва от тенисисти като Александър Зверев, Бен Шелтън, Тейлър Фриц и Алекс де Минор. Осмото име на турнира в Торино ще стане известно до броени дни.

Играчите в Торино са разделени в две групи - “Джими Конърс” и “Бьорн Борг”. В първата попаднаха Карлос Алкарас, Новак Джокович, Тейлър Фриц и Алекс де Минор, докато във втората място намират Яник Синер, Александър Зверев и Бен Шелтън, очакващи още един съперник.

Вън от съмнение, Карлос Алкарас и Яник Синер са големите фаворити за трофея, като очакванията са те да се срещнат на финал. До този момент двамата са изиграли 15 мача един срещу друг, а балансът е в полза на испанеца - 10 срещу 5 победи.

Любопитен факт е, че Алкарас никога не е печелил този турнир в кариерата си, докато Синер има една победа - тази от миналата година. Далеч по-различна е статистиката на 38-годишния ветеран Новак Джокович, който е най-успешният тенисист в историята на надпреварата с общо седем успеха. Легендарният сърбин обаче изпитва все по-големи проблеми да бъде равностоен на по-младите Алкарас и Синер, изправяйки се срещу тях на корта.

Купа Дейвис - една истинска тенис класика



Между 18 и 23 ноември в Болоня ще се проведе и 113-то поред издание на Купа Дейвис - турнирът, който внася доза национална отборна тръпка в света на един иначе индивидуален спорт, какъвто е тенисът.

Залата-красавец Unipol Arena в Болоня, столица на района Емилия-Романя в Северна Италия, ще бъде домакин на предстоящите двубои от отборното световно първенство по тенис.

За разлика от финалите на ATP, тук отборите се изправят един срещу друг в елиминационна фаза, стартираща от 1/4-финалите. А 1/4-финалите са както следва:

Италия срещу Австрия;

Франция срещу Белгия;

Испания срещу Чехия;

Аржентина срещу Германия;



Най-високо ранкираните тенисисти на Купа Дейвис в Болоня ще бъдат Карлос Алкарас (Испания) и Александър Зверев (Германия), докато Яник Синер не е част от италианския тим.

Абсолютен рекордьор по брой титли на Купа Дейвис е САЩ с 32 трофея, макар че “янките” не достигнаха финалите през тази година, въпреки талантливото си поколение към настоящия момент. Европа обаче е континентът с най-много титли - 49 срещу 33 за Северна Америка. Любопитен факт е, че Африка също може да се похвали с един трофей, спечелен от ЮАР през далечната 1974.

Домакинът на финалния турнир Италия спечели последните две издания на Купа Дейвис през 2023 и 2024 година, побеждавайки съответно Австралия и Нидерландия. Може ли “скуадрата” да осъществи и своеобразен хеттрик от последователни победи? Това ще разберем съвсем скоро.

