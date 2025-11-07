България купува авиационни ракети за 20 милиона долара

България ще получи договорените авиационни ракети "Sidewinder" до края на годината. Това очакване изрази министърът на отбраната Атанас Запрянов миналата седмица при ратифицирането от Народното събрание на изменение към договора за покупка на специализираните боеприпаси, съобщава Българска телеграфна агенция.

Парламентът ратифицира на 30 октомври в едно заседание на две четения изменение №2 на международния договор за доставка на ракети "Sidewinder AIM 9X Block II", свързани материали и услуги. За ратификацията гласуваха 132 народни представители от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната - Демократична България", "ДПС - Ново начало", "БСП - Обединена левица", "Има такъв народ", "Алианс за права и свободи" и един нечленуващ в парламентарна група депутат.

"Ракетите, които сме поръчали са за въздушна охрана – въздух-въздух. Това, че са усъвършенствани е допълнителна опция, но производителят не гарантира точността. Наше решение е дали ще се възползваме от тази нова опция. Цената остава същата въпреки новата функция," обясни министър Атанас Запрянов пред депутатите.

Стойността на договора за ракетите "Sidewinder AIM 9X Block II" е 20 437 635 долара. Международният договор е сключен по условията на Програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ и е подписан от министъра на отбраната през юли 2019 г. С второто изменение не се увеличава стойността, заплатена от България, но се осигуряват по-гъвкави и навременни доставки на оборудването.

Предназначение и технически характеристики

Ракетата "Sidewinder" AIM 9X Block II е авиационна ракета от ново поколение тип "въздух-въздух" с инфрачервено насочване. Основното ѝ предназначение е да стане част от въоръжението на новите български ескадрили изтребители F-16 Block 70, чийто първи представител пристигна в България през април тази година.



"Независимо, че ще получим ракетите много скоро, ние сме длъжни това приложение по ратифицирания договор, понеже се е изменил срока, сме длъжни да го внесем отново пред вас – идваме да ратифицираме приложението," заяви министърът на отбраната пред Народното събрание.

Председателят на Комисията по отбрана Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС уточни, че забавянето на доставката на ракетите е до четвъртото тримесечие на 2025 г., което означава, че те ще пристигнат през тази година. Цената на едно изделие е 536 000 долара и тя остава непроменена.

Модернизация на Военновъздушните сили

С ратификацията се осигурява продължаването на модернизацията на българските Военновъздушни сили и укрепването на въздушната отбрана на страната. Министърът увери, че доставката на ракетите е гарантирана и България ще ги получи в рамките на договорения срок.

Проектът на договор за изменение №2 е предложен и изготвен съгласно законодателството на САЩ при спазване на същите стандартни условия, както и при вече влезлите в сила договори за придобиване на F-16 Block 70. Измененията са наложени от настъпили административни, времеви и технически промени, свързани с изпълнението на основния договор, включително коригирани срокове за доставка на ракетите и контейнерите за тях поради забавяне на възлагането на договори от американска страна.