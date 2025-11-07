НАТО надмина Русия в производството на боеприпаси

НАТО възвърна преднината си в производството на боеприпаси, изпреварвайки Русия след период, в който Москва надхвърляше алианса, съобщи генералният секретар на НАТО Марк Руте. На форума „НАТО-Индустрия“ в Букурещ на 6 ноември Руте отбеляза, че до скоро Русия произвеждала повече боеприпаси от всички страни членки на НАТО взети заедно, но тази ситуация вече се е променила.

Руте обясни промяната със значителното разширяване на производствения капацитет за отбрана в страните от НАТО. Той посочи, че десетки нови производствени линии са открити, съществуващите съоръжения са разширени, а нивата на производство достигат стойности, които не са виждани от десетилетия. Генералният секретар призова отбранителната индустрия да увеличи доставките, да разшири текущите производствени линии и да открие нови, за да отговори на растящото търсене.

Руте подчерта стратегическото значение на здрава отбранителна индустрия и посочи усилията в Европа за повишаване на регионалната сигурност и укрепване на отбраната на Украйна срещу руската агресия. Той отбеляза, че лидерите на НАТО са се съгласили да увеличат разходите за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. и да ускорят придобиването на критични системи, включително дронове, боеприпаси и платформи за противовъздушна отбрана.

Генералният секретар предупреди, че заплахите от Русия са дългосрочни, като се позова на непровокираната инвазия в Украйна и засилващите се военни партньорства на Москва с Китай, Иран и Северна Корея. Той посочи, че тези развития представляват дългосрочно предизвикателство, като противниците увеличават сътрудничеството си в отбранителната индустрия на безпрецедентни нива.

Позовавайки се на последните европейски производствени постижения, Руте заяви, че Европа сега може да произвежда шест пъти повече артилерийски снаряди годишно в сравнение с преди две години, като се очаква общо производство от 2 милиона снаряда до края на годината. Той призова страните от НАТО и техните отбранителни индустрии да продължат да „надпреварват, надпроизвеждат и надхитряват“ тези, които заплашват съюза.