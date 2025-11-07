  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +13 / +14
Пловдив: +12 / +13
Варна: +12 / +13
Сандански: +12 / +16
Русе: +11 / +11
Добрич: +10 / +12
Видин: +10 / +12
Плевен: +10 / +11
Велико Търново: +10 / +12
Смолян: +6 / +9
Кюстендил: +10 / +13
Стара Загора: +11 / +12

Ремонти по „Тракия“ и „Хемус“: възможни задръствания и промени в движението

  • Сподели в:
  • Viber
Ремонти по „Тракия“ и „Хемус“: възможни задръствания и промени в движението
A A+ A++ A

Продължава ремонтът на 11-километровия участък от АМ „Тракия“ в област Сливен, като трафикът се движи двупосочно в платното за София. От АПИ и „Пътна полиция“ предупреждават шофьорите да карат с повишено внимание и да планират повече време за пътуване.

Подобна ситуация има и по АМ „Хемус“, където се ремонтира 7-километров участък. Работите се очаква да приключат до 15 ноември, но дотогава движението е отбито в платното за Варна, което може да доведе до задръствания в пиковите часове.

От „Пътна полиция“ уточняват, че при необходимост организацията на движението може да бъде променена, за да се избегне натрупване на автомобили и образуване на „тапи“.

#''Тракия''

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Транспорт
Последно от Транспорт

Всички новини от Транспорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?