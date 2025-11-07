Петролът възстанови част от загубите си

Цените на петрола се повишиха леко в петък след три поредни дни на понижение, предизвикано от опасения за свръхпредлагане и забавяне на търсенето в САЩ, въпреки че се очаква седмицата да приключи с второ поредно поевтиняване, предава БТА, цитирайки Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, които са бенчмарк за Европа, се увеличиха с 44 цента, или с 0,69 на сто, до 63,82 долара за барел към 08:15 часа българско време. Американският лек суров петрол поскъпва с 43 цента, или с 0,72 на сто, до 59,86 долара за барел. И двата сорта се очаква да отчетат спад в цените си от около 2 на сто за седмицата, след като големите производители повишиха добива си.

Според анализатора от "Ай Джи Маркетс“ (IG Markets) Тони Сикамор понижението на цените през седмицата е резултат от неочакваното увеличение на запасите от суров петрол в САЩ с 5,2 милиона барела, което поднови опасенията от излишък на предлагането. "Тези опасения се усилиха от тенденциите към избягване на риска, които подкрепят долара, и продължаващото спиране на дейността на американското правителство, което замъглява икономическата активност“, посочи той.

Данни на Агенцията за енергийна информация на САЩ показаха, че запасите от суров петрол са нараснали повече от очакваното поради по-висок внос и по-ниска рафинираща активност, докато запасите от бензин и дестилати са намалели.

Цените останаха под натиск и заради опасенията, че продължилото най-дълго в историята спиране на дейността на правителствените агенции може да се отрази неблагоприятно върху икономиката на САЩ. Администрацията на президента Доналд Тръмп нареди намаляване на полетите на основните летища заради недостиг на авиационни диспечери, а частни доклади показаха забавяне на пазара на труда през октомври.

Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и съюзниците ѝ, известни като ОПЕК+, решиха в неделя да увеличат леко производството си през декември, но отложиха по-нататъшни увеличения за първото тримесечие на следващата година, за да избегнат пренасищане на пазара. След решението Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, понижи цените на суровината за азиатските купувачи през декември в отговор на добре снабдения пазар.

Санкциите на САЩ и Европа срещу Русия и Иран продължават да нарушават доставките към основните вносители на петрол - Китай и Индия, което оказва известна подкрепа на световните пазари.

В четвъртък късно вечерта швейцарският търговец на суровини "Гънвор“ (Gunvor) обяви, че оттегля предложението си за придобиване на чуждестранните активи на руската енергийна компания "Лукойл“, след като Министерството на финансите на САЩ определи дружеството като "марионетка“ на Русия и сигнализира, че Вашингтон се противопоставя на сделката.

"Оттеглянето на "Гънвор“ от сделката за активите на "Лукойл“ подсказва, че САЩ поддържат кампанията си за максимален натиск срещу Русия и вероятно ще прилагат стриктно санкциите срещу "Роснефт“ и "Лукойл“, заяви Вандана Хари, основателка на аналитичната компания "Ванда инсайтс“ (Vanda Insights). "Подкрепата за цените остава крехка... вероятно нагласите за свръхпредлагане отново ще се превърнат в основен фактор за пазарните настроения“, допълни тя.

Вносът на суров петрол в Китай - най-големия вносител в света - през октомври е нараснал с 2,3 на сто спрямо септември и с 8,2 на сто на годишна база, достигайки 48,36 милиона тона, показват данни на Главната митническа администрация на Китай. Увеличението се дължи на високата степен на натоварване на рафинериите в страната.