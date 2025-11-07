Борисов обясни как държавата ще реагира на провалената сделка за „Лукойл“

„Гаранциите идват от това, което се надявам днес парламентът да приеме – Законът за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход“ – това каза пред журналисти в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той говори в кулоарите на НС, след като късно снощи „Гънвор“ се отказа от международните активи на „Лукойл“. Това стана след като САЩ определи дружеството като "марионетка" на Русия и даде знак, че Вашингтон се противопоставя на сделката. От ПП-ДБ алармираха, че държавата трябва да е подготвена за всякакви варианти, а от "ДПС-Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица" внесоха междувременно в парламента промени в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Те се отнасят до въвеждане на фигурата на особения търговски представител в "Лукойл" - България.

„Провеждат се длъжностни разговори, на хора, оторизирани да водят тези разговори. Гаранциите идват от това, което се надявам днес парламентът да приеме“, заяви Борисов.