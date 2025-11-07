Карлос Насар отказа трета оферта от Бахрейн

Олимпийският шампион по вдигане на тежести Карлос Насар е отказал трета поредна оферта да се състезава за Бахрейн, съобщи NOVA.

Евентуален трансфер е бил коментиран по време на визитата на щангиста в страната през последната седмица.

Спортният мениджър Николай Жейнов, който е придружавал Насар в Бахрейн, е потвърдил, че сериозен интерес към шампиона има и от други две държави – Саудитска Арабия и Катар.

По време на посещението си, феноменът от Червен бряг е преминал и медицински прегледи. Според Жейнов обаче, причината за тях са били проблеми на тежкоатлета с рамото, а не подготовка за трансфер.

Отбелязва се, че не са водени разговори с Българската федерация по вдигане на тежести. Твърди се, че федерацията не е склонна да даде разрешение за подобен трансфер. Това означава, че ако Насар реши да смени флага, ще бъде принуден да изтърпи наказание, преди да получи право да се състезава за друга държава.

Нова категория за Лос Анджелис 2028

Междувременно стана ясно, че Карлос Насар ще смени категорията си за трети път в рамките на последната година. Това се налага след решение на Международната федерация по вдигане на тежести, която официално обяви категориите за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

След като по-рано стана европейски шампион при 96-килограмовите и световен първенец до 94 килограма, от следващото лято Насар ще се състезава в категория до 95 килограма.