Църквата почита паметта на 33-мата мъченици от Мелитин

Православната църква възпоменава днес, 7 ноември, паметта на Светите 33-ма мъченици, пострадали за вярата си в Мелитин, и преподобни Лазар Галисийски.

Светите 33-ма войни мъченици, водени от Иерон, са пострадали за Христа през 298 година.

Мъченичеството на Свети Иерон и дружината му

Свети Иерон е бил кротък и добър християнин от Кападокия. По време на управлението на императорите Диоклециан и Максимиан, в региона е изпратен военен отряд, воден от Лизий, със задачата да изкорени християнството и да набере силни войници за армията.

Лизий избрал за военна служба и Иерон заради голямата му физическа сила, но той отказал да служи на императори, които преследват християните. Въоръжен само с дърво, Иерон обърнал в бягство войниците, изпратени да го заловят, и се скрил в пещера с 18 съмишленици.

По-късно, убеден от приятел, Иерон се предал на властите и заедно с други новобранци бил изпратен в град Мелитин. Там Лизий поискал събраните войници да принесат жертва на езическите богове. Иерон, последван от още 32-ма войници, отказал и открито изповядал вярата си в Христос.

Преследвачът заповядал непокорните да бъдат жестоко бити, а ръката на Иерон да бъде отсечена. Мъчениците били хвърлени в затвора и обезглавени на следващата сутрин.

Преподобни Лазар Галисийски

На 7 ноември се почита и преподобни Лазар Галисийски, който се подвизавал първо в манастира на свети Сава в Палестина в продължение на десет години.

След като бил ръкоположен в свещенство от Йерусалимския патриарх, той се завърнал в родината си и се установил в планина близо до Ефес.

Там светецът получил чудно видение: огнен стълб, издигащ се към небето, заобиколен от ангели, които пеели: "Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му". На мястото на видението той построил църква, посветена на Възкресението Христово, и поел подвига на стълпничеството.

Около великия подвижник започнали да се стичат монаси и така бил основан манастир. Свети Лазар починал на 72-годишна възраст през 1053 година.