Бургас: +12 / +14
Пловдив: +10 / +15
Варна: +11 / +14
Сандански: +12 / +17
Русе: +10 / +11
Добрич: +9 / +12
Видин: +10 / +12
Плевен: +9 / +14
Велико Търново: +9 / +12
Смолян: +6 / +9
Кюстендил: +10 / +14
Стара Загора: +11 / +13

Дъжд и облаци в петък, между 11° и 16°С

Дъжд и облаци в петък, между 11° и 16°С

Pixabay
Днес времето ще остане облачно и с валежи, на повече места в Северозападна България, а преди обяд и в Североизточна. Почти без валежи и с временни разкъсвания на облачността ще бъде над Югозападна България. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, в Източна България от североизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София - около 12°.

В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 2000 метра от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 15°-18°. Температурата на морската вода е от 15° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

