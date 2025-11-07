Шестима мигранти загинаха в Бургас след полицейско преследване

Шестима мигранти загинаха край Бургас, след като автомобилът, с който са пътували, се преобърна и падна в езерото Вая по време на полицейско преследване с висока скорост. Инцидентът стана късно вечерта във вторник, след като гранична полиция е преследвала колата в продължение на няколко километра в района. Шофьорът, който е румънски гражданин. е оцелял и е задържан за разпит. Трима други мигранти са ранени и са откарани в бургаската болница за лечение.

Преследването е започнало близо до Китен, когато патрул на „Гранична полиция“ е подал сигнал за спиране на автомобил с румънска регистрация. Вместо да спре, водачът е ускорил, опитвайки се да избегне проверката, като е поел по вътрешен маршрут през селата Ясна поляна и Росен. Полицията е продължила гонитбата в посока Бургас.

Когато автомобилът е приближил входа на града, там където се намира контролно-пропускателния пункт в местността "Пода", той се е сблъскал с друга кола, избутвайки я от пътя, след което е продължил по булевард „Тодор Александров“. Полицията вече е била изградила контролен пункт близо до мост „Владимир Павлов“, за да спре бягащото превозно средство. Малко преди блокадата обаче шофьорът е изгубил контрол, вероятно заради мокрия и хлъзгав път, и автомобилът се е преобърнал, падайки в езерото Вая.

На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и водолази. Шестима от деветимата мигранти са били открити мъртви, а тримата оцелели са откарани в болница под полицейска охрана. Румънският шофьор, който се е измъкнал от разбития автомобил с леки наранявания, е задържан за разпит. Разследващите се опитват да установят обстоятелствата около инцидента и каналите, по които мигрантите са били вкарани в страната.

Властите са започнали досъдебно производство, насочено както към причините за катастрофата, така и към организираната мрежа за трафик на хора, стояща зад нея. Случаят се вписва в серия от подобни опасни инциденти, при които каналджии се опитват да превозват мигранти през България по пътя им към Западна Европа.