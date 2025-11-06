Работник на ВиК е загинал при срутване на ров в Лясковец

Работник на ВиК е загинал при срутване на ров по време на отстраняване на авария в Лясковец, област Велико Търново.

Върху мъжа са се срутили инертни материали, загинал е на място.

Инцидентът е станал около 15 ч. днес, съобщи за bTV кметът на община Лясковец Васил Христов.

От МВР също потвърдиха случая и съобщиха, че е образувано следствено дело.

На място се извършва оглед. Починалият мъж е на около 60 години от Лясковец.

Проверка ще извърши и Главна инспекция по труда (ГИТ).