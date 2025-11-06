  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +11
Пловдив: +10 / +11
Варна: +11 / +12
Сандански: +14 / +14
Русе: +10 / +10
Добрич: +10 / +10
Видин: +10 / +10
Плевен: +8 / +10
Велико Търново: +8 / +8
Смолян: +6 / +6
Кюстендил: +10 / +10
Стара Загора: +9 / +9

Работник на ВиК е загинал при срутване на ров в Лясковец

  • Сподели в:
  • Viber
Работник на ВиК е загинал при срутване на ров в Лясковец

Pixabay
A A+ A++ A

Работник на ВиК е загинал при срутване на ров по време на отстраняване на авария в Лясковец, област Велико Търново.

Върху мъжа са се срутили инертни материали, загинал е на място.

Инцидентът е станал около 15 ч. днес, съобщи за bTV кметът на община Лясковец Васил Христов.

От МВР също потвърдиха случая и съобщиха, че е образувано следствено дело.

На място се извършва оглед. Починалият мъж е на около 60 години от Лясковец.

Проверка ще извърши и Главна инспекция по труда (ГИТ).

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?