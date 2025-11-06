Лавров в немилост: Путин губи доверие в дългогодишния си външен министър след провалените преговори с Тръмп

Руският външен министър Сергей Лавров изглежда губи влияние в Кремъл след неуспешните преговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, които в крайна сметка доведоха до отмяна на планираната среща между президента Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп. Според публикации в руските издания The Moscow Times и Комерсант, позицията на опитния дипломат, смятан дълги години за един от най-близките съветници на Путин, значително се е отслабила.

Отсъствието на Лавров от ключово заседание на Съвета за сигурност на Русия на 5 ноември предизвика особено внимание. Срещата, ръководена лично от Путин, беше посветена на изготвяне на предложения за евентуално възобновяване на ядрените опити. Според Комерсант, отсъствието на Лавров било „предварително съгласувано“, но той е бил единственият постоянен член на Съвета, който не е присъствал – детайл, който според източници е показателен, предвид чувствителността на темата и момента, в който се случва това.

Намаляващата му роля стана още по-очевидна, след като Путин го замени като ръководител на руската делегация за предстоящата среща на Г-20 по-късно този месец. На негово място ще отиде Максим Орешкин, заместник-ръководител на президентската администрация. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди, че решението е взето лично от Путин, което засилва предположенията, че влиянието на Лавров е било ограничено.

Тази промяна идва след серия дипломатически неуспехи през последните седмици. На 20 октомври Лавров и Рубио проведоха телефонен разговор, по време на който, според Държавния департамент на САЩ, американският държавен секретар подчертал значението на бъдещия диалог между Вашингтон и Москва с цел постигане на напредък към прекратяване на войната в Украйна. Ден по-късно обаче Лавров публично отхвърли призивите за незабавно прекратяване на огъня, като потвърди твърдата позиция на Русия.

Малко след това се появиха информации, че Съединените щати са отложили личната среща между Лавров и Рубио и са замразили подготовката за потенциална среща между Путин и Тръмп в Будапеща. На 23 октомври президентът Тръмп обяви, че е „преосмислил“ провеждането на среща с Путин „в близко бъдеще“. Путин впоследствие определи това като просто „отлагане“. Два дни по-късно Тръмп уточни, че среща няма да има, докато не се увери, че са възможни реални стъпки към мирно споразумение.

Лавров се опита да омаловажи дипломатическия провал, като на 26 октомври заяви, че разговорът му с Рубио е протекъл „много добре“, добавяйки с ирония, че е бил „толкова добър“, че Вашингтон е решил да отмени всички следващи срещи. Въпреки това поредицата от събития го поставя в политическа изолация, като мнозина наблюдатели виждат все повече признаци, че дългогодишното му място в кръга на доверени лица на Путин вече не е сигурно.