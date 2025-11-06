Кой и за какво е лобирал пред британското правителство: Реакциите (ОБЗОР)

Политическата обстановка в страната се нажежи, след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски отправиха обвинения към ПП-ДБ за водени разговори и предложени сделки за сваляне на британските санкции. Според Пеевски лидери на ПП-ДБ са му предложили съдействие за отмяната им чрез контакти с Джим О‘Брайън и Алекс Сорос, в замяна на което той е трябвало да помогне Бойко Борисов да бъде "пенсиониран". От ПП-ДБ отговориха, като определиха твърденията като лъжи и поискаха парламентарно разследване на влиянието на Пеевски.

Борисов: "Аз лично съм разговарял"

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че официалната позиция на британското посолство, че санкциите остават, доказва, че той не лъже. Според него това опровергава спекулациите, че от ГЕРБ са "търгували с тръби, газ и какво ли не", за да бъдат свалени санкциите. Въпреки това, той потвърди: "Аз лично съм разговарял с определени хора по тази тема". Борисов директно обвини бившите си партньори, че са участвали в тези разговори, изброявайки имената на Асен Василев, Кирил Петков, Христо Иванов и Атанас Атанасов. Той добави, че те "всячески искат някак си да сложат Пеевски при мене, а те да се отърсят буквално от цялото си това минало".

Пеевски: Предложиха ми сделка в моя кабинет

Лидерът на "ДПС-Ново начало" отправи тежки обвинения, като заяви, че по време на "сглобката" лидерите на ПП-ДБ са се "надпреварвали да идват да предлагат" помощ за санкциите. Пеевски разказа за конкретен разговор в неговия кабинет, в който, по думите му, му е било предложено следното: "Можем да уредим с нашите контакти с Джим О‘Брайън и с Алекс Сорос да се свалят тези санкции, но трябва да пенсионираме Борисов, защото искаме да заемем неговия електорат". Пеевски твърди, че е изгонил всички от кабинета си и веднага е информирал Бойко Борисов.

Реакцията на опозицията: Лъжи и искане за комисия

От ПП-ДБ определиха твърденията като лъжи. Депутатът Божидар Божанов посочи, че британското посолство е опровергало Борисов и обяви, че парламентарната му група внася "искане за комисията за Пеевски", която да разследва "нелегитимните влияния" в политиката.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира, че с позицията си британското посолство е казало "край на лъжите, край на спекулациите".

От своя страна председателят на ПГ на АПС Хайри Садъков заяви, че препотвърждението на санкциите от Великобритания е силен факт, който показва, че "може би маските една по една ще падат във времето".