Украинските сили продължават да удържат позициите си в и около градовете Покровск и Мирноград, докато руските войски настъпват все по-дълбоко, затягайки обръча и заплашвайки да изолират напълно защитниците. Вече повече от две седмици ожесточените сражения са превърнали Покровск в хаотична „сива зона“, където контролната линия е подвижна и непрекъснато се променя.

Украински оператор на дрон, цитиран анонимно от Kyiv Independent, описва положението като „пълен безпорядък“, тъй като войници от двете страни вече се сражават на едни и същи улици и в едни и същи сгради. Въпреки засиления натиск и пробивите на южните отбранителни линии, украинските войници все още са вътре в града и водят улични боеве, докато руските части се вливат в кварталите.

По данни от отворени източници, включително проекта Deep State, който е широко следен в Украйна, по-голямата част от Покровск продължава да се определя като „оспорвана територия“. Зоните под руски контрол се разширяват, но украински подразделения остават окопани в части от града. Съоснователят на Deep State Роман Погорилий коментира, че говоренето за пълно обкръжение е преждевременно: „Покровск не се обкръжава – той се поглъща. Противникът се просмуква и заема позиции.“

Интензивността на боевете прави поддържането на стабилна отбранителна линия почти невъзможно. Украинските оператори на дронове са все по-изложени на засада, тъй като руските групи за проникване настъпват на север, а това ограничава ефективността на въздушното наблюдение и ударите с дронове, които досега задържаха руското настъпление.

Междувременно Русия нанася точни удари по украинската логистика в тила, използвайки десетки елитни подразделения „Рубикон“. „Преди месец имаше само една унищожена кола на нашите близо до фронта,“ казва Артьом Фисун от дроновото подразделение Peaky Blinders. „Сега са десет. За по-малко от месец загубихме огромно количество техника.“

Надвисналата зима придава допълнителна тежест на битката, превръщайки я и в политически залог. И Москва, и Киев виждат Покровск като символична победа преди сезонното затишие. На 29 октомври Владимир Путин преждевременно обяви, че Покровск и близкия Купянск вече са обкръжени. В отговор президентът Володимир Зеленски посети командирите в района, за да повдигне морала, както преди това направи в Бахмут и Авдийвка.

В самата Украйна обаче расте критиката срещу решението градът да бъде защитаван на всяка цена. Доброволецът и журналист Виталий Дейнеха предупреди, че забавянето на изтеглянето може да доведе до катастрофални загуби. „Ако не бъде дадена заповед за оттегляне, рискуваме да загубим парашутисти и морски пехотинци, а тогава няма да има кой да запълни празнината на фронта“, написа той, предупреждавайки, че ситуацията може скоро да излезе извън контрол.

Остава само тесен коридор от около пет километра открита, минирана територия, свързваща Мирноград с останалите украински позиции. Командир на батальон споделя пред Kyiv Independent, че ротациите вече са изключително опасни, тъй като войниците се сблъскват пряко с руски части. Мините и дроновете са навсякъде, което прави преминаването на техника невъзможно – дори безпилотните наземни машини рядко оцеляват.

Критиците твърдят, че нежеланието за отстъпление отразява по-дълбок проблем в украинската военна култура, обобщен с фразата „нито крачка назад“. Това отношение, свързвано с главнокомандващия Олександър Сирски, както и склонността за прекалено оптимистични доклади, изпращани нагоре по веригата, изкривяват реалната картина. „Докладите до Генералния щаб са все по-пълни с лъжи,“ пише Дейнеха. „Почти изгубихме Покровск, а задържането на Мирноград скоро може да стане безсмислено. Трябва да спасим тези, които още са там.“

Въпреки мрачните прогнози украинските сили продължават ограничени операции, за да покажат, че духът им не е сломен. На 31 октомври, под ръководството на шефа на военното разузнаване Кирило Буданов, специални части извършиха нощно кацане с хеликоптер Блек Хоук близо до Покровск. Макар подробностите да не са разкрити, операцията изглежда има символичен, а не стратегически характер.

Седмица по-късно, на 6 ноември, полкът „Скеля“ публикува кадри, на които войници издигат украинското знаме над сградата на градския съвет в Покровск. Подобни действия служат като морални жестове и доказателство, че градът все още не е напълно загубен, макар и реалният контрол да е раздробен. Битката за Покровск продължава, но самият град, някогашен ключов отбранителен център, бавно бива погълнат от окупаторите.