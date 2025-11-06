Доц. Сарийски за бюджета: Толкова късо време за преглед се дава, когато нещо трябва да мине, а не е за пред хората

"Параметрите на бюджета за следващата година не ми харесват, както и предполагам на повечето от слушателите". Това заяви пред БНР доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания на БАН:

"Всъщност нямахме много време да се запознаем с параметрите на бюджета. Основният параметър беше времето, което беше предоставено на хората, за да видят за какво става дума и то беше някъде около 48 часа. За толкова време няма как да се запознаете със съдържанието на документа, камо ли да изготвите надеждно експертно становище и всъщност такива къси срокове се дават, когато трябва да мине нещо, което не е за пред хората, така да го кажем".

"Беглият прочит на основните показатели демонстрират един меко казано безпочвен оптимизъм - да речем ангажиментът за увеличението на приходите от данък добавена стойност с 33%. Виждаме, че дори и за 2025 година пак беше дадено подобно обещание, но като гледаме изпълнението на края на август, ние сме много далече от това, което бяхме постигнали миналата година за същия период", добави още в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" доц. Сарийски.

"Когато липсват критерии за ефективност от работата на държавната администрация, тя се увеличава до безкрай, а такива критерии могат да бъдат приложени", подчерта икономистът:

"Във Франция някога един колега ми каза - "Държавното палто не е особено дебело и луксозно, обаче топли" в смисъл на това, че има позиции, на които в момента, в който влезеш, могат да те сменят, само ако има ново политическо назначение, което в България се случва доста честичко, но на Запад не е точно така".