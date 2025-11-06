Венера в Скорпион от 7 до 30 ноември: Как ще се отрази върху всяка зодия?

Предстои вълнуващ и изпълнен с мистериозност период с Венера в съзвездието Скорпион. В първите часове на 7 ноември принцесата на зодиака ще свали високите си токчета и ще стъпи боса във водите на знак Скорпион, където ще остане до края на месеца.

Дълбоки, тъмни, прохладни и притегателни са водите на този знак. Не очаквайте от тях ведрина, свежест и лекота. Това е воден и пасивен знак, известен със своята силна интуиция, неподправен вкус, прозорливост, желание за контрол, ревност, манипулативност, силна памет, безкрайна отдаденост, страст и драматизъм.

Предстои период, в който на Венера ще ѝ бъде трудно да бъде себе си.

Възможно е да бъде крайна – както в любовта, грижата,

отдадеността и доверието, така и в омразата, безразличието и студенината. Прозорливостта на Скорпиона ще ви даде възможност да навлезете по-дълбоко в анализа на личните и професионалните си отношения. Ще видите света под друг ъгъл – може би няма да ви хареса, но бъдете сигурни, че допълнителната информация е ценна и полезна, независимо от първоначалните емоции.

Преминавайки през Скорпион, Венера ще бъде готова да се освободи от ненужни чувства, емоции и страхове. Променливото ѝ настроение ще се задълбочава от ретроградния Меркурий.

До края на месеца очаквайте желание за

изясняване на лични, професионални и приятелски отношения.

Ще имаме нужда да чуем истината и ще бъдем готови да се изправим пред страховете си.

Опитайте се да организирате важните разговори и срещи в периода между 20 и 30 ноември – тогава Венера ще получи подкрепа от Юпитер, Сатурн и самия Меркурий. Това партньорство между планетите ще донесе полезни идеи, конкретика в плановете и желание за изясняване на отношенията с факти.

Месецът не е подходящ за започване на ново бизнес партньорство, сключване на брак или стартиране на нов бизнес.

Периодът ще се отрази положително

и възстановяващо на всички водни знаци – Рак, Скорпион и Риби. На напредък и добри новини ще се радват и представителите с асцендент Скорпион и Телец.

Козирозите и Девите ще имат възможност да подредят последните си дела и да приключат ненужни отношения или бизнес проекти – очаква ги градивен период.

Сложно и трудно ще бъде времето за Телци, Лъвове и Водолеи. Те трябва да действат бавно и методично, като вземат крайни решения само ако са „отлежали“ във времето и е настъпил моментът да им обърнат внимание. Каквото и да се случва – то ще е добро и полезно за тях. С времето ще го разберат.

Бъдете търпеливи.

Везните и Стрелците ще преминат спокойно през периода, довършвайки започнатото.

За Близнаците това ще е сложен период, изпълнен с развръзки на стари, „замръзнали“ проблеми. Съветът е да не вземат важни решения и да запазят търпение.

При Овните темпото ще се забави, а проблемите ще намалеят. Въпреки това, те може да изпитват притеснение от бавното развитие на задачите и липсата на време за важните неща. Подреждайте ангажиментите си по приоритет – и ще успеете.

Астролог Венета Матева



Овен

За теб Венера осветява зоната на дълбоките връзки, интимността и взаимните ресурси. Ако има нещо неясно в отношенията ти — ще изплува. Ако любовта е силна, ще стане още по-дълбока. Ако има тайни или недоизказаности, ще бъдат разкрити. Финансово — възможни са приходи от партньор, инвестиции или наследства. Но внимавай с манипулации и ревност. Това е време да се довериш, без да губиш себе си.

Телец

Твоята управителка Венера застава срещу теб — в дома на партньорствата. Любовните отношения ще се поставят на изпит. Ако основата е здрава, връзката ще се задълбочи и укрепи. Ако не — може да настъпи разрив, за да се освободи място за по-зряла любов. За необвързаните – шансове за съдбовна среща. В бизнеса — нови съюзи, но с ясни граници. Време е да бъдеш честен както с другите, така и със себе си.

Близнаци

Венера в Скорпион ще насочи вниманието ти към работата, навиците и здравето. Може да почувстваш желание за по-дълбока промяна — в начина, по който се грижиш за себе си или организираш ежедневието си. В любовта — възможен е роман на работното място или нова страст, която те разтърсва. Финансово — стабилизация чрез практични решения. Слушай тялото си и не подценявай интуицията си.

Рак

Любовта ще е като буря — красива, но и мощна. Венера в Скорпион активира дома на радостта, страстта и творчеството. Може да се появи силно привличане, ново вдъхновение или желание да дадеш повече от себе си. Ако си родител — отношенията с децата ще станат по-близки. Внимавай с ревността и прекаленото вкопчване. Истинската любов не се контролира — тя се изживява.

Лъв

Фокусът е върху дома и семейството. Венера ще донесе възможност за изцеление на стари конфликти, но може и да повдигне стари болки. Ако има нещо недоизказано в семейството — време е да се изговори. Финансово — възможност за печалба чрез недвижимост, имот или семеен бизнес. За Лъвовете, търсещи любов — тя може да се появи чрез близки, роднинска среда или стари познанства.

Дева

Комуникацията става по-дълбока и интензивна. Венера в Скорпион активира твоя сектор на мисленето, ученето и контактите. Това е идеално време за преговори, споделяне на идеи, творческо писане. В любовта — думи, които лекуват. Но също така — внимавай да не използваш ума като оръжие. Финансово — печалби чрез договори, сделки, комуникации. Не се страхувай да изразиш това, което чувстваш.

Везни

Твоят управител Венера се потапя в Скорпион и ти напомня за собствената ти стойност. Финансовата тема излиза на преден план — какво притежаваш, какво заслужаваш, какво цениш. Може да се появят нови източници на доход или желание за инвестиции. В любовта — търсиш сигурност, но и страст. Ако не получаваш взаимност — ще имаш силата да си тръгнеш и да създадеш нещо по-истинско.

Скорпион

Ти си в центъра на вниманието. Венера в твоя знак те прави магнетичен, чаровен и неустоим. Хората ще се привличат към теб, ще искаш по-дълбоки, по-истински връзки. Това е време за обновяване на визията, стила, самочувствието. В любовта — нов цикъл, в който трябва да избираш не от страх, а от сила. Финансово — възможности чрез лични проекти или нови партньорства. Не се страхувай да блестиш.

Стрелец

Тук Венера работи в дълбините — в подсъзнанието, в миналото, в спомените. Може да се върне стара любов или ситуация, която не си приключил напълно. Това е време за вътрешно изчистване и прошка. В любовта — всичко скрито ще се покаже. Финансово — внимавай със скрити задължения или неясни сделки. Слушай интуицията си — тя ще те води към освобождение и нова лекота.

Козирог

Венера осветява зоната на приятелствата, общите цели и мечтите. Може да се появят хора, които ще ти помогнат да сбъднеш нещо важно. В любовта — възможна е връзка, родена от приятелство или съвместна кауза. Финансово — добри перспективи чрез групи, екипи или мрежи. Ако чувстваш разминаване с околните — просто пренареди приоритетите си. Остави място за тези, които резонират с твоята дълбочина.

Водолей

Тук Венера осветява кариерата и общественото признание. Твоят чар и дипломатичност ще бъдат забелязани. Възможности за ново професионално развитие, особено ако включва психология, изследвания или финансови сфери. В любовта — възможен е роман с човек на висока позиция. Но не смесвай работата и чувствата без ясни граници. Финансово — успех чрез лична стратегия и силна интуиция.

Риби

Венера в Скорпион отваря пред теб нови хоризонти — пътувания, духовни търсения, обучение. Любовта може да дойде отдалеч, чрез интернет или чрез човек, който разширява мисленето ти. Финансово — възможни печалби чрез чужбина, преподаване или творчески проекти. Това е време да повярваш в чудеса, но и да се движиш с мъдрост. Ако любовта не те вдъхновява — значи не е твоята.