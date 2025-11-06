Иван Хиновски: Няма да има дефицит, ще има ръст на цените на горивата

Още преди 10 дни трябваше политиците да искат спешна дерогация от САЩ за Лукойл. От продажбата засегнати ще сме всички ние. Не че ще има дефицит, ще има ръст на цените, няма да се стигне до липса на горива. Дерогация и особен управител са най-разумните решения. Това предупреди енергийният експерт Иван Хиновски в интервю пред БНР.

В предаването "Нещо повече" той коментира какво ни очаква след 21 ноември т. г. – крайният срок за изпълнение на наложените от САЩ санкции на Лукойл.

"Защо Германия и други страни взеха мерки да заявят дерогация, а България не направи нищо. От години говорим, че тези санкции за Лукойл се чакат. Винаги закъсняваме и сме след събитията и това много ме притеснява", припомни Хиновски.

Той е категоричен, че особеният управител не се разпорежда с активите на дружеството. А при законови промени, за да се разпорежда и със собствеността, това е национализация, обясни експертът в енергетиката:

"Особеният управител контролира входни и изходни потоци, той държи бизнеса, прави търгове за покупки на суров петрол. Ако излезе от функциите на експлоатационния контрол на дружеството се отива към национализация."

Хиновски препоръча на правителството да се направим спешна инвентаризация на всички резерви в страната и да се направи програма на икономическо използване на тези горива.

"Има опасност от криза и трябва да бъдат гарантирани Спешна помощ, болници, училища. Ако спре работата на рафинерията, ние трябва да вкарваме горива. Лукойл има влияние на борсите, ще скочат цени", прогнозира той.