Великобритания откри стотици недиагностицирани случаи на ХИВ и хиляди на хепатит

Ново британско проучване показа, че масовото тестване в спешните отделения на страната е довело до откриването на стотици нови случаи на ХИВ и хиляди на хепатит В и С, които досега са оставали извън медицинската система.

Програмата, реализирана от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) съвместно с Английската национална здравна система, е част от стратегията на правителството за елиминиране на предаването на ХИВ до 2030 г., пише "Индипендънт"

По официални данни, събрани между април 2022 г. и януари 2025 г., от над седем милиона теста в 34 спешни отделения в райони с висок риск са идентифицирани 719 нови случая на ХИВ, а 291 души с вече поставена диагноза са били върнати към лечение. Освен това са установени над 4000 нови случая на хепатит В и С.

Около половината от новодиагностицираните с ХИВ пациенти са били в късен стадий на заболяването - показател, че инфекцията е останала неразпозната твърде дълго. Именно това, според британските здравни власти, доказва ефективността на модела, при който пациентите автоматично се тестват при посещение в спешно отделение, освен ако изрично не откажат.

"Този подход достига хора, които са били многократно в контакт със здравната система, но никога не са били изследвани.

Това е пробив в борбата срещу неоткритите инфекции",

заяви говорител на UKHSA.

Програмата се разглежда като ключов инструмент за постигане на националната цел - спиране на вътрешното предаване на ХИВ до края на десетилетието. Здравните експерти отбелязват, че освен спасяването на човешки животи, инициативата ще помогне и за намаляване на общите разходи за лечение, тъй като ранната терапия е значително по-ефективна.

Въпреки успеха, експертите предупреждават за няколко предизвикателства: осигуряване на устойчив достъп до лечение за всички новооткрити пациенти, етичните въпроси около "оп-аут" модела и необходимостта от разширяване на програмата извън районите с най-висока заболеваемост.

Великобритания е една от първите страни в света, която въвежда подобен модел на рутинно тестване в спешната помощ. Според Министерството на здравеопазването резултатите доказват, че превенцията и ранната диагностика остават най-силното оръжие в борбата срещу ХИВ и вирусните хепатити.



