Поредните мощни магнитни бури ни удрят до часове

Над България днес са регистрирани слаби до средни геомагнитни бури от степен Кр 5 - Кр 6 / G1 - G2. За събитията съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) и Лабораторията по слънчева астрономия към руската академия на науките (РАН).

Утре – 7 ноември, прогнозата е за силни геомагнитни бури от степени степен Кр 6 - Кр 7 / G2 – G3. Към 8 ноември изгледите са обстановката да се успокои.



