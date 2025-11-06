  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +11
Пловдив: +9 / +11
Варна: +10 / +12
Сандански: +14 / +15
Русе: +10 / +11
Добрич: +9 / +10
Видин: +10 / +12
Плевен: +10 / +12
Велико Търново: +9 / +9
Смолян: +5 / +6
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +9 / +9

Поредните мощни магнитни бури ни удрят до часове

  • Сподели в:
  • Viber
Поредните мощни магнитни бури ни удрят до часове

Генерирано с ИИ
A A+ A++ A

Над България днес са регистрирани слаби до средни геомагнитни бури от степен Кр 5 - Кр 6 / G1 - G2. За събитията съобщиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, Националната администрация по океаните и атмосферата на САЩ (НАОА) и Лабораторията по слънчева астрономия към руската академия на науките (РАН).

Утре – 7 ноември, прогнозата е за силни геомагнитни бури от степени степен Кр 6 - Кр 7 / G2 – G3. Към 8 ноември изгледите са обстановката да се успокои.


#магнитни бури

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Здраве
Последно от Здраве

Всички новини от Здраве »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?