Жена е пребита до смърт край столично училище, има задържан
41-годишна жена е починала след побой в София, предаде NOVA. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ „Христо Смирненски“ в столицата във вторник.
Извършителят е охранител на строежа. Той е нанесъл удари на жената, която по-късно губи живота си от вътрешни кръвоизливи. Мъжът е задържан, казаха за NOVA от СДВР.
По информация на телевизията първоначално извършителят отричал действията си, заради което е подложен на детектор на лъжата, който разкрива деянието му. Жертвата е от София и е била обявена за издирване.
