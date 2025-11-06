  • Instagram
Жена е пребита до смърт край столично училище, има задържан

Жена е пребита до смърт край столично училище, има задържан

41-годишна жена е починала след побой в София, предаде NOVA. Престъплението е извършено на строеж зад 43 ОУ „Христо Смирненски“ в столицата във вторник.

Извършителят е охранител на строежа. Той е нанесъл удари на жената, която по-късно губи живота си от вътрешни кръвоизливи. Мъжът е задържан, казаха за NOVA от СДВР.

По информация на телевизията първоначално извършителят отричал действията си, заради което е подложен на детектор на лъжата, който разкрива деянието му. Жертвата е от София и е била обявена за издирване.


