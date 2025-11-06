ЕК: България да ускори разширяването на Чирен на 1 млрд. кубически метра

България трябва да ускори разширяването на капацитета на газохранилището в Чирен на 1 милиард кубически метра. Това съобщава БНР, позовавайки се на доклада на Европейската комисия за състоянието на Енергийния съюз през 2025 г.

Докладът разглежда напредъка на ЕС и отделните страни членки към целите в сферата на енергията и климата, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г., като в него се посочва и че България трябва да подкрепи модернизирането на интерконектора, който я свързва с Гърция.

Според доклада през 2024 г. цените на тока и газа за домакинствата в България са били сред най-ниските в ЕС въпреки лекото повишаване. Но в същото време сме на четвърто място по най-високи цени на едро на тока - 102 евро за киловатчас. Докато цените леко са паднали на фона на поевтиняването на газа, те са се покачили първо през пролетта и лятото, а след това и през есента, като са се отклонили от тенденцията на пазарите в Централна Европа.

В доклада се отбелязва още, че България все още не се е отказала изцяло от руските горива, но е положила усилия.

Усилия сме положили и за укрепване на сигурността на доставките и диверсифицирането на източниците на природен газ чрез инвестиции в инфраструктурата. След изтичането на руско-украинското споразумение за транзита на газ, България остана единственото място в ЕС, откъдето в съюза постъпва руски газ.



