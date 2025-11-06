От ДБ отговориха на Борисов и Пеевски за срещи с Христо Иванов по времето на "сглобката"

Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов отново коментираха твърдения на Бойко Борисов и Делян Пеевски за срещи с Христо Иванов по време на т.нар. "сглобка", свързани с отпадането на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ и за влиянието в съдебната система.

Категорично Христо Иванов не е присъствал на среща, на която да се иска "изпирането" на Пеевски и махането му от „Магнитски“, обяви Мирчев пред журналисти в кулоарите на парламента.

Попитан как тогава се е събрало необходимото мнозинство за промени в Конституцията, той каза, че Пеевски е дошъл на техните позиции за конституционна реформа.

"Самото ДПС дойде на нашите позиции, съгласиха се с нас", заяви Мирчев.

"Когато Христо Иванов се оттегли от председателския пост в "Да, България", конституционната реформа все още важеше, не беше "опраскана" от Конституционния съд, заяви още съпредседателят на "Да, България".

"Борисов и Пеевски си мислеха, че ако подкрепят нещо, което смятат за имитация на реформа, ще стоят добре пред европейските партньори, Пеевски се е надявал да му падне "Магнитски", коментира Божидар Божанов.

По думите му, конституционната реформа не е била имитация и след като Борисов и Пеевски разбрали това, реформата е била отменена.

"Конфликтът, заради който бе съборена "сглобката", бе, защото Пеевски искаше да има запазено място във Висшия съдебен съвет", заяви още Божанов.

По повод държавния бюджет за идната година Ивайло Мирчев каза, че това е "бюджет на ДПС".

"Вече е ясно, че първото министерство, което е дадено на концесия, е Министерството на финансите", добави той.