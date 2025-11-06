The Independent: България се готви да "конфискува" бургаската рафинерия "Лукойл"

България подготвя ново законодателство, което ще позволи на страната да поеме контрола над важната петролна рафинерия в Бургас, собственост на санкционирания от Русия петролен гигант "Лукойл', предава The Independent.



Рафинерията в Бургас е единствената по рода си в страната и представлява жизненоважен актив от чуждестранната бизнес империя на "Лукойл". Компанията е поставена под санкциите от САЩ заради войната в Украйна.



Междувременно международната обстановка остава напрегната. Руският президент Владимир Путин нареди подготовката за изпитанията на ядрените оръжия, след като миналата седмица американският президент Доналд Тръмп обяви, че САЩ ще проведат първи тестове след повече от три десетилетия, твърдейки, че основни съперници като Китай и Русия вече извършват такива тайно.



На същата среща Путин заповяда засилена защита на руските петролни рафинерии от атаки с украински дронове и подписа закон за разполагането на милиони резервисти с тази цел.