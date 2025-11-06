МЕЧ пращат писма до посолствата на САЩ и Великобритания, искат санкции за Борисов по "Магнитски"

От МЕЧ подготвят писма до посолствата на САЩ и Великобритания срещу лидера на ГЕРБ Бойко Борисов с настояване да му бъдат наложени санкции по глобалния закон "Магнитски". Това съобщи лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Ние сме решили да сезираме Англия и Съединените щати, за това да бъдат наложени на Бойко Борисов санкции по международния глобален корупционен закон "Магнитски". Защото, ако сте чели правилата за налагане, вътре пише, който препятства лице наказано по този закон, включително физическо лице или юридическо лице, се наказва с наказанията предвидени в него. Това, което слушаме от видимо неадекватния Борисов - човек, който създава международни скандали със своята неадекватност, човек, който бърка Англия, САЩ и наказаните лица по тези закони, ни води към мисълта, че той е съучастник в прикриване на корупция. Борисов стана за смях с отговора на посолството. Те всъщност му казаха, че следващият е той, който ще бъде с такива санкции", коментира Василев.

По повод твърденията за срещи и договорки между Борисов, Пеевски и лидерите на ПП-ДБ, Василев заяви:

"Битката с Пеевски и Борисов, моята, продължава и през периода, в който Асен Василев и Кирил Петков ходеха с Борисов и се разбираха в някакви манастири. След това, когато аз бях 10 месеца независим народен представят те си чукаха петички вътре в парламента. Аз знам за тяхната близост. Да си берат сега грижата. Асен Василев обяснява дали с Христо Иванов са преговаряли за такива неща, защото тука да викаш Спецов, шефът на НАП да пуска някакви доклади, че няма срещу теб производства или че си абсолютно чист ми се струва престъплението, в което е правено. Ако е така, трябва прокуратурата да се самосезира".