Бизнесът след разговора с Бойко Борисов: Диалогът е възстановен

Първи коментар от страна на бизнеса след срещата с лидера на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов. Станислав Попдончев, заместник-председател на Българска стопанска камара, заяви:

"Разговорите продължават, диалогът е възстановен. Ще видим по какъв начин могат да бъдат премахнати мерките които не харесваме."

По-рано Борисов съобщи, че е разговарял с представителите на работодателите във връзка с проектобюджета на държавата за 2026 година и бойкота в НСТС от страна на бизнеса.

С пост във Facebook профила си той разкри как е протекла срещата. „Проектобюджетът за 2026 г. и неговото отражение върху бизнеса бяха във фокуса на днешната ми среща между представители на правителството и работодателските организации. В централата на ГЕРБ проведохме конструктивен разговор с вицепремиера Томислав Дончев, финансовия министър Теменужка Петкова, представители на Министерството на финансите и работодателските организации, сред които АИКБ, БСК, БТПП. Обсъдихме предвидимостта на икономическата политика, условията за растеж и необходимостта от баланс между фискална дисциплина и подкрепа за предприемачеството. Диалогът с реалния сектор е ключов за стабилността и развитието на страната и ние ще го поддържаме”, пише в поста.

Разговорите продължават в Министерството на финансите в разширен формат и с участието на други институции.