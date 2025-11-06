Какъв партньор избираме според зодията си

Астрологията отдавна е обект на интерес и любопитство, особено когато става въпрос за любов и взаимоотношения. Според информация от индийското издание Times of India, слънчевият знак – основната зодия, с която повечето хора се идентифицират – може да даде интересни насоки за това какъв брачен партньор би бил най-подходящ за нас.

Овен (21 март – 19 април)

Овните се привличат от смели и решителни личности. Като активни и доминиращи характери, те копнеят за партньори, които умеят да приемат предизвикателства и са уверени в себе си.

Представителите на този земен знак търсят стабилност и уют. За тях е важно партньорът им да бъде търпелив, надежден и с усет към красивото.

Близнаци (21 май – 21 юни)

Близнаците обожават комуникацията и разнообразието. Те се женят за личности, които умеят да водят интересни разговори и са отворени към нови преживявания.

Рак (21 юни – 22 юли)

Тези чувствителни души копнеят за емоционална сигурност. Идеалният партньор за Рака е грижовен, нежен и отдаден на семейните ценности.

Лъв (23 юли – 22 август)

Царствените Лъвове търсят възхищение и признание. Те се чувстват щастливи с партньори, които ценят тяхната креативност и не се притесняват да ги показват пред света.

Дева (23 август – 22 септември)

Девите се стремят към съвършенство и ред. Подходящи за тях са организирани и състрадателни хора, с които могат да изградят стабилна и интелектуално стимулираща връзка.

Везни (23 септември – 22 октомври)

Родените под този знак се стремят към хармония и красота. Те търсят партньори, с които да споделят естетически интереси и които умеят да общуват с дипломатичност.

Скорпион (23 октомври – 21 ноември)

Скорпионите се нуждаят от дълбока емоционална връзка. Те предпочитат лоялни партньори, които не се плашат от интензивност и са готови да изградят доверие на високо ниво.

Стрелец (22 ноември – 21 декември)

Приключенският дух на Стрелеца го води към свободолюбиви и оптимистични личности. Те обичат пътуванията и философските разговори, и търсят човек със сходни интереси.

Козирог (22 декември – 19 януари)

Козирозите са амбициозни и отговорни. Идеалният им партньор споделя стремежа към дългосрочни цели и цени труда и дисциплината.

Водолей (20 януари – 18 февруари)

Водолеите са нестандартни и иновативни. Те предпочитат връзки, основани на приятелство, свобода и споделяне на идеи и каузи.

Риби (19 февруари – 20 март)

Мечтателните Риби се нуждаят от емоционално разбиране. Техният партньор трябва да бъде нежен, състрадателен и да уважава тяхната интуитивна природа.

Макар и астрологията да не е точна наука, за мнозина тя служи като ориентир за самопознание и вземане на житейски решения.