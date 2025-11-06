  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +11
Пловдив: +9 / +11
Варна: +10 / +12
Сандански: +14 / +15
Русе: +10 / +11
Добрич: +9 / +10
Видин: +10 / +12
Плевен: +10 / +12
Велико Търново: +9 / +9
Смолян: +5 / +6
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +9 / +9

БФС влиза в работната група по закон за футболното хулиганство

  • Сподели в:
  • Viber
БФС влиза в работната група по закон за футболното хулиганство
A A+ A++ A

Българският футболен съюз изрази своята категорична подкрепа за внесения в Народното събрание законопроект за борба с футболното хулиганство. Това стана ясно от официална позиция на организацията, разпространена на 6 ноември от Българската телеграфна агенция БГНЕС.

От БФС определят предложението като „дългоочаквана и изключително необходима стъпка“, която има за цел да гарантира сигурността на всички почитатели на футболната игра и спорта като цяло.


*„Категорично заявяваме, че БФС подкрепя приемането на този закон. Вярваме, че той е ключът към по-високо ниво на организация, превенция и контрол върху инцидентите около футболните и спортни срещи“,* се казва в официалната позиция.

Организацията подчертава, че от години настоява за ясни, ефективни и приложими правила, които да предоставят реални инструменти за действие както на институциите, така и на организаторите на спортни събития.

В своята позиция БФС приветства и поканата за участие в процеса по изготвяне на окончателния вариант на законопроекта между първо и второ четене. Според съюза, това ще позволи въвеждането на работещи мерки, които са съобразени с добрите практики в Европа.

*„БФС ще бъде активен партньор на държавните институции в този процес – с обща цел: футболът в България да бъде безопасен, привлекателен и достъпен за всички“,* посочват още от съюза.

Целта на новото законодателство е създаване на устойчива и работеща среда, която да върне семействата по трибуните и да осигури развитие на българския футбол в безопасна и позитивна атмосфера.

Футболният съюз заявява, че ще продължи да работи активно и конструктивно с всички институции, за да се гарантира ефективността на законовата рамка.

#БФС

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?