БФС влиза в работната група по закон за футболното хулиганство

Българският футболен съюз изрази своята категорична подкрепа за внесения в Народното събрание законопроект за борба с футболното хулиганство. Това стана ясно от официална позиция на организацията, разпространена на 6 ноември от Българската телеграфна агенция БГНЕС.

От БФС определят предложението като „дългоочаквана и изключително необходима стъпка“, която има за цел да гарантира сигурността на всички почитатели на футболната игра и спорта като цяло.



*„Категорично заявяваме, че БФС подкрепя приемането на този закон. Вярваме, че той е ключът към по-високо ниво на организация, превенция и контрол върху инцидентите около футболните и спортни срещи“,* се казва в официалната позиция.

Организацията подчертава, че от години настоява за ясни, ефективни и приложими правила, които да предоставят реални инструменти за действие както на институциите, така и на организаторите на спортни събития.

В своята позиция БФС приветства и поканата за участие в процеса по изготвяне на окончателния вариант на законопроекта между първо и второ четене. Според съюза, това ще позволи въвеждането на работещи мерки, които са съобразени с добрите практики в Европа.

*„БФС ще бъде активен партньор на държавните институции в този процес – с обща цел: футболът в България да бъде безопасен, привлекателен и достъпен за всички“,* посочват още от съюза.

Целта на новото законодателство е създаване на устойчива и работеща среда, която да върне семействата по трибуните и да осигури развитие на българския футбол в безопасна и позитивна атмосфера.

Футболният съюз заявява, че ще продължи да работи активно и конструктивно с всички институции, за да се гарантира ефективността на законовата рамка.