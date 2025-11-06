BIRD: Делото на Пеевски в САЩ е замразено

Делян Пеевски се похвали днес в кулоарите на Народното събрание, че обжалва американските санкции по закона "Магнитски" и планира да обжалва британските. Лидерът на "ДПС - Ново начало" увери, че работи само по закон и че britanските санкции ще паднат автоматично, след като отпаднат американските. Само че реалността е съвсем различна от тази картина.

Разследващата медия BIRD.BG публикува днес критичен анализ на делото на Пеевски в САЩ, който разкрива няколко ключови факта, за които депутатът предпочита да мълчи. Първо и най-важно - няма заведено дело във Великобритания срещу британските санкции, въпреки твърденията на Пеевски, че следващата стъпка е обжалване на британските санкции. Британското посолство вчера официално потвърди, че не е получавало искане от български граждани, включени в санкционния списък.

Делото в САЩ, което Пеевски води срещу санкционирането му, продължава вече 40 месеца без съществен напредък. Американският федерален съд спря делото през януари 2024 година, като го отложи до приключване на висящо дело пред Върховния съд, което разглежда дали подобни санкции изобщо подлежат на съдебен контрол.

Според BIRD.BG Държавният департамент на САЩ категорично отхвърли постановлението на Специализираната прокуратура от 2022 година, с което Пеевски беше "оневинен". Американските власти заявиха, че българските прокурори не са компетентни да оспорват или обезсилват заключенията на OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи) за инкриминираните деяния, осъществени от Пеевски според санкционната дезигнация.

Адвокатите избягват да водят делото по същество

Още по-показателно е, че скъпоплатените адвокати на Пеевски не оспорват по същество обвиненията срещу него в корупция. Вместо това те се затъват в "словесни еквилибристики, процесуални възражения и преливане от пусто в празно", което не впечатлява федералния съдия по делото.



Американският икономист Стив Ханке коментира още през 2021 година, че САЩ нямат загубено дело за наложени санкции по закона "Магнитски". Съдебната практика показва, че отмяна на подобни санкции практически не се е случвала.

Пазарлъци с администрацията на Тръмп

BIRD.BG съобщава, че към днешна дата делото изглежда замразено, а Пеевски води "изключително безсрамни пазарлъци" с администрацията на Доналд Тръмп. Целта е да бъде изваден от санкционния списък по административен ред, за да не му се налага да продължава федералното дело, което има "почти нулев шанс да спечели".

Тези разкрития хвърлят съвсем друга светлина върху публичните изявления на Пеевски за обжалването на санкциите и неговите увереения, че работи "само по закон". В действителност делото му в САЩ стагнира, няма заведено производство във Великобритания, а Държавният департамент категорично отхвърля опитите на българските власти да "оневинят" санкционирания депутат.



Вчера британското посолство в София излезе с официална позиция, в която напомни на българските политици, че в процедурата за отмяна на санкции "не се предвиждат преговори между правителства". Това е реакция на изявления на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че е водил лични преговори с бившия британски външен министър Дейвид Камерън за сваляне на санкциите срещу Пеевски.

Делян Пеевски беше санкциониран по глобалния закон "Магнитски" през юни 2021 година заради данни за участие в корупционни схеми. Британското правителство наложи санкции на Пеевски през май 2025 година, като посочи, че подкрепя американските санкции.