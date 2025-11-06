Асен Василев: Нито едно правителство досега не си е позволявало такъв рекет

Проектобюджетът за 2026 година предизвика бурни политически реакции още преди да бъде разгледан от Министерски съвет. Един от най-острите критици на предложения финансов план е бившият министър на финансите Асен Василев, който в сряда даде пресконференция, предаде репортер на БГНЕС.

„Нито едно българско правителство до момента не си е позволявало такъв удар и рекет върху българските граждани и бизнеса“, заяви съпредседателят на „Продължаваме промяната“ и депутат от парламентарната група на ПП - Демократична България. По думите му, пълната тишина от страна на Министерството на финансите, което не е излязло нито с обяснение, нито с публична защита на документа, е „абсолютно безпрецедентна“.

Асен Василев подчерта, че проблемите започват още с изпълнението на текущия бюджет за 2025 година. Според него, данъчните приходи ще бъдат с близо 3 милиарда лева по-ниски от планираното – или около 1,4 милиарда евро. „Акцизите са стабилни, но при останалите приходи има сериозно неизпълнение“, уточни той.

„Вчера видяхме, че 240 милиона евро няма да бъдат получени със сигурност. Шансът да получим трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост до края на годината е почти нулев“, коментира още Василев, като посочи, че по този начин се формира допълнителен дефицит от 1,8 милиарда евро в частта на еврофондовете.

Според изчисленията на бившия министър, държавата ще събере около 43 милиарда евро вместо планираните 46 милиарда – или с 7% по-малко. Това поставя под въпрос и приходната част на проектобюджета за 2026 година, в който според него са заложени нереалистично високи постъпления от данък добавена стойност.



Василев изрази тревога и от предложените фискални мерки. „Вдигат се осигуровките на всички български граждани с 2%, а данък ‘дивидент’ се удвоява“, подчерта той. По думите му, всяка фирма и всеки работещ ще бъдат натоварени с допълнителна финансова тежест от около 600 лева.

„Това означава, че средствата, които бизнесът е предвидил за повишения на заплатите, ще бъдат взети от държавата под формата на осигурителни вноски“, каза още лидерът на ПП, според когото подобна политика ще доведе до декапитализация на икономиката и отлив на инвестиции.

Асен Василев посочи, че по време на трите последователни кризи – пандемията от COVID-19, войната в Украйна и енергийната криза – нито едно правителство не е прибягнало до вдигане на данъци. Затова, според него, сегашното поведение на управляващите е не само икономически неоправдано, но и морално укоримо.

Особено остра критика Василев насочи към увеличението на заплатите в определени сектори. „Заплатите на прокуратурата и съда са заложени с 14% ръст, утроен е капиталовият бюджет на Националната компания за железопътна инфраструктура, драстично се вдигат възнагражденията в МВР, специалните служби, КОНПИ и ДАТО“, изброи той.



Лидерът на ПП отправи въпрос защо е избран подобен начин за представяне на бюджета – без предварително обяснение и консултация. „Целият този стрес, който се създава сред бизнеса и гражданите, можеше да бъде избегнат. Вместо това получаваме бюджет, който буквално ‘ограбва’ хората“, подчерта Василев.

В заключение, той призова Министерството на финансите или да излезе с публично обяснение и защита на проектобюджета, или да го оттегли и преработи. „Преди да бъде внесен в Народното събрание, трябва да бъдат премахнати елементите на рекет. Има няколко прости стъпки, които могат да гарантират дефицит под 3% без допълнителен дълг“, заяви Василев.

Той обвини управляващите, че използват бюджета като средство за преразпределение на средства към „бухалките на властта“ и „касичките“, като обобщи с думите: „Следващият път, когато ме попитат какво е ‘прасе касичка’ – просто погледнете този бюджет“.