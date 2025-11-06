Хиляди полети отменени в САЩ: Авиодиспечерите без заплати, правителството остава блокирано

Американското правителство обяви 10-процентно намаляване на въздушния трафик в 40 от най-натоварените летища в страната. Мярката е продиктувана от нарастващото напрежение сред авиодиспечерите по време на продължаващото частично спиране на работата на федералните институции. Федералната авиационна администрация (ФАА) потвърди, че решението, което влиза в сила в петък сутринта, има за цел да облекчи натоварването на служителите, които работят без заплащане, откакто блокадата започна на 1 октомври.

Според ФАА съкращенията ще засегнат хиляди полети в цялата страна. Агенцията управлява над 44 000 ежедневни операции, включително пътнически, товарни и частни полети. Властите не уточниха кои летища ще бъдат ограничени, но подчертаха, че мярката ще остане в сила толкова дълго, колкото е необходимо за гарантиране на безопасността. Данни на авиационната компания Cirium сочат, че намалението може да доведе до отмяна на около 1 800 полета и до 268 000 по-малко места за пътници.

Администраторът на ФАА, Брайън Бедфорд, определи решението като безпрецедентно за 35-годишната си кариера в авиацията. По думите му, той и министърът на транспорта Шон Дъфи са се съгласили, че е нужно да се действа, преди ситуацията да прерасне в сериозен риск за безопасността. Бедфорд обясни, че има сигнали за умора и нарастващ стрес сред авиодиспечерите, а пилоти доброволно подават доклади за напрежение в системата. „Няма да чакаме да възникне проблем с безопасността, когато признаците вече са видими“, заяви той. „Системата е изключително безопасна и ще остане такава, но ако условията се влошат, ще предприемем допълнителни действия.“

Авиодиспечерите, които вече повече от месец не получават заплата, работят шест дни седмично с задължителен извънреден труд. Недостигът на персонал води до все повече забавени или забавено обработени полети. През изминалия уикенд най-малко 39 контролни центъра са сигнализирали за потенциални кадрови затруднения, което е далеч повече от обичайното преди спирането на правителството.

Големите авиокомпании, включително United, American и Southwest, заявиха, че ще се постараят да сведат до минимум неудобствата за пътниците, докато спазват нарежданията на ФАА. В сряда служителите по обслужване на клиенти на големите превозвачи работеха нормално, което показва, че пътниците все още не реагират масово на новината.

Ако ФАА приложи намалението равномерно, летища като „О’Хеър“ в Чикаго биха могли да загубят около 121 от общо 1 212 планирани полета. Агенцията подчерта, че подобни мерки обикновено се предприемат при тежки метеорологични условия или технически проблеми, а не поради липса на персонал.

Авиоорганизациите, синдикатите и представители на индустрията призовават Конгреса да прекрати блокадата, която в сряда се превърна в най-дългата в историята на САЩ. Според тях продължаващото прекъсване не само застрашава удобството на пътниците, но и подкопава надеждността на цялата авиационна система.