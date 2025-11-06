60 години „Сурва“: Когато Перник облича душата на света в маска

През януари 2026 година Перник отново ще бъде столицата на маскарадната култура в Европа. От 16 до 25 януари градът ще посрещне XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“, който тази година отбелязва 60 години от първото си издание през 1966 г.

Заради огромния интерес и нарастващия брой участници, за първи път в историята дефилетата на маскарадните групи ще се проведат в два поредни уикенда - на 17-18 януари и 24-25 януари.

Очаква се рекорден брой участници от България и чужбина, които ще превърнат Перник в световна сцена на традициите, цветовете и звуците на маскарадната култура, съобщиха от Общината.

Фестивалът ще предложи богата десетдневна съпътстваща програма - концерти, изложби, спектакли, арт инсталации, работилници и тематични събития, които ще оживят всяко кътче на града и ще обединят традицията и съвременното изкуство.

„Сурва“ 2026 идва след голямо международно признание - Перник беше обявен от Федерацията на европейските маскарадни градове за Европейска маскарадна столица и Глобален център на маскарадните традиции“, каза зам.-кметът на община Перник Стефан Кръстев.

Той добави, че това признание затвърждава водещото място на града в световната карта на нематериалното културно наследство. Кръстев каза още, че юбилейното издание ще бъде празник на шест десетилетия дух, традиция и общност, които превърнаха Перник в дом на едно от най-ярките културни събития в България, Европа и света.

Заместник кметът на Перник обяви, че българските групи могат да изпратят своите формуляри за участие до 1 декември 2025 г. И коментира, че до момента участие са потвърдили маскарадни групи от Франция, САЩ, Италия, Португалия, Хърватска, Гърция, Словения, Република Северна Македония, Румъния и Сърбия, а се очакват потвърждения и от Аруба, Белгия, Албания и Германия и други .

Специално за юбилейното издание е създаден нов визуален знак, посветен на 60-годишнината на „Сурва“. Той е дело на дългогодишния бранд мениджър на фестивала - пернишкия художник Марина Стоянова, а цялостната визуална идентичност се разработва съвместно с едно от водещите български студия за анимация.