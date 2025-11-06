Нараства средната възраст за първо дете, но има и родилки на 13 г.

От края на миналия век до днес има с около 30% спад в раждаемостта.

Това заяви пред БНР доц. д-р Мария Юнакова - председател на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве, по повод Европейската седмица на фертилитета и началото на националната информационна кампания "Инвитро в България".

"От близо 80 хил. родени бебета през 1994 г., през последната година имаме около 50 хил. родени бебета. Това е с около 30% спад. Този спад е изключително рязък в последните 10 години", отбеляза тя.

По думите ѝ в България през последните години около 6,5% от родените бебета са след прилагане на асистирана репродукция. Според нея асистираната репродукция ще заема все по-важно значение и затова трябва да има държавни политики.

В предаването "Хоризонт до обед" доц. Юнакова отчете, че в цяла Европа, включително в България, нараства средната възраст, на която семейството създава първото си дете:

"За България средната възраст е 26-27 години, която може би за последните 20 години е нараснала със 7-8 години. Тя е малко по-ниска от тази за Европа, където средната възраст е 30-31 години. Но това сравнително изкривяване на тази цифра - 26, е за сметка на други отново недобри тенденции, които се наблюдават в нашата страна и в Румъния - раждане на деца от деца. Това е в много малък процент от нашето общество".

По думите ѝ има случаи на първо раждане на 13-14-годишна възраст. "Включително към нас като репродуктивни специалисти се обръщат пациенти на възраст от 16-17 години по повод на инфертилитет", добави специалистът.

Според нея по-големият проблем от демографска гледна точка е на изключителното покачване на възрастта за раждане на първо дете сред по-голямата част от обществото, която е трайно към 30 години на жената. Това се случва при над 90% от младите хора, изтъкна доц. Юнакова.

"Българското семейство все още си представя традициите и има желанието за поне 2 деца в семейството. Покачването на възрастта за раждане на първо дете изключително много покачва възрастта за раждане на второ дете и вероятността за реализирането на тази представа за идеалното семейство става вече изключително трудна заради променящите се репродуктивни възможности с напредването на репродуктивната възраст", предупреди тя.

Специалистът уточни, че става въпрос за напреднала родителска възраст, а не само за майчина такава. По думите ѝ напредналата възраст на мъжа създава проблеми в по-малка степен, но не е без значение.

Според нея този разговор трябва да залегне в образователната система. Тя смята, че в училище трябва да се учи и сексология.

Трябва да се повиши информираността на българското общество за репродуктивните възможности във всички аспекти, категорична е доц. Юнакова.