Оборотите в търговията на дребно в България растат с 0,8% на месечна база през септември, а на годишна - с 5,7%

Оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени през септември се увеличава с 0,8 на сто спрямо предходния месец, показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). Търговският оборот нараства с 5,7 на сто спрямо септември 2024 г., показват календарно изгладените данни.



Справка в НСИ показва, че през същия месец на 2024 г. оборотите в търговията на дребно са отбелязали ръст от 0,4 на сто на месечна база, а на годишна - от 4,8 на сто.

Месечни изменения

През септември 2025 г. е отчетено повишение на оборота при "Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали" - с 1,8 на сто, и "Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия"- с 0,8 на сто, докато в "Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали" се наблюдава намаление - с 0,4 на сто. Нарастване е регистрирано при подгрупи: "Търговия с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности" - с 4,9 на сто, "Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника" - с 3,1 на сто, "Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита" - с 1,2 на сто, и "Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет" - с 0,5 на сто. Намаление се наблюдава при "Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия" - с 0,4 на сто.

Годишни изменения

През септември 2025 г. в сравнение със същия месец на 2024 г. ръст на оборота е регистриран при "Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали" - с 10,6 на сто, при "Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали" - с 4,2 на сто, и при "Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия" - с 0,3 на сто.

В групата "Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали" нарастване се наблюдава при всички подгрупи, като най-съществено е при "Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника" - с 16,2 на сто.