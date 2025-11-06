Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка
Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка. Това стана ясно по време на брифинг, който членове на съвета дадоха пред Министерство на здравеопазването.
Съветът беше създаден преди две години и половина с цел прозрачност на процеса по изграждането на бъдещото лечебно заведение.
