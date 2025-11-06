Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка. Това стана ясно по време на брифинг, който членове на съвета дадоха пред Министерство на здравеопазването.

Съветът беше създаден преди две години и половина с цел прозрачност на процеса по изграждането на бъдещото лечебно заведение.