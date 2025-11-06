Автобус с фенове на ФК „Барселона“ се запали в Белгия
Автобус, превозващ фенове на испанския футболен клуб Барселона до стадиона на белгийския Брюж за двубоя от Шампионската лига снощи, се запали и феновете бяха евакуирани, съобщава вестник Diario Sport.
Видео, публикувано от Diario Sport в социалната мрежа X, показва гъст дим и открити пламъци в задната част на автобуса. Екипи на пожарната и спешна помощ помогнаха на хората да се евакуират от превозното средство. Няма данни за пострадали.
Барселона завърши наравно 3:3 като гост срещу Брюж. "Каталунците" прекъснаха серия от четири последователни успеха при гостувания в Шампионската лига.
Още по темата:
- » Стоичков: Не вярвам на президента Лапорта, разтревожен съм за Барса
- » Висока сметка в ресторант в Барселона изкара певеца Константин извън нерви навръх рождения му ден
- » УЕФА изхвърля Барса от ШЛ заради подкупи на съдии?
Коментирай
Най-четено от Свят
Последно от Свят