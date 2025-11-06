Първо 20 градуса, а после - страшен арктически студ! Порои удрят тези райони

Времето у нас буквално "полудява" през следващите дни, като ни очаква пълна инверсия – от пролетни температури до арктически студ само в рамките на 48 часа.

Преди това обаче, днес (четвъртък) по-голямата част от страната ще бъде под знака на облаци и валежи.

Най-силни и интензивни валежи се очакват в Източна България. В Югозападна България, от друга страна, ще има повече сухи часове и временни разкъсвания на облачността.

Вятърът ще е предимно слаб, но в Дунавската равнина и по Черноморието ще духа умерен източен и североизточен вятър, който ще засилва усещането за хлад. Максималните температури в страната ще са в диапазона 10° – 15°, а в София – около 11°.

В планинските райони също ще е облачно и влажно. По-интензивни валежи ще има в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. По най-високите части, над 1700–1800 метра, дъждът ще преминава в сняг, носейки първите зимни гледки за сезона.

По Черноморието ще е дъждовно и ветровито, особено по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще достигне 3–4 бала.

През следващите дни облачността ще се задържи, като в петък не се очаква съществена промяна в температурите.

Обратът започва в събота, когато вятърът ще се обърне от югоизток, а в неделя и понеделник ще стане югозападен. Това ще доведе до осезаемо и необичайно затопляне за периода, особено в източните райони на страната. Дневните температури ще достигнат пролетни стойности, доближавайки около 20 градуса.