Бургас: +10 / +12
Пловдив: +10 / +12
Варна: +11 / +12
Сандански: +13 / +14
Русе: +11 / +14
Добрич: +9 / +11
Видин: +9 / +11
Плевен: +9 / +11
Велико Търново: +9 / +13
Смолян: +6 / +7
Кюстендил: +10 / +11
Стара Загора: +10 / +11

Първо 20 градуса, а после - страшен арктически студ! Порои удрят тези райони

Времето у нас буквално "полудява" през следващите дни, като ни очаква пълна инверсия – от пролетни температури до арктически студ само в рамките на 48 часа.

Преди това обаче, днес (четвъртък) по-голямата част от страната ще бъде под знака на облаци и валежи.

Най-силни и интензивни валежи се очакват в Източна България. В Югозападна България, от друга страна, ще има повече сухи часове и временни разкъсвания на облачността.

Вятърът ще е предимно слаб, но в Дунавската равнина и по Черноморието ще духа умерен източен и североизточен вятър, който ще засилва усещането за хлад. Максималните температури в страната ще са в диапазона 10° – 15°, а в София – около 11°.

В планинските райони също ще е облачно и влажно. По-интензивни валежи ще има в източната част на Стара планина, Странджа и Сакар. По най-високите части, над 1700–1800 метра, дъждът ще преминава в сняг, носейки първите зимни гледки за сезона.

По Черноморието ще е дъждовно и ветровито, особено по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще достигне 3–4 бала.

През следващите дни облачността ще се задържи, като в петък не се очаква съществена промяна в температурите.

Обратът започва в събота, когато вятърът ще се обърне от югоизток, а в неделя и понеделник ще стане югозападен. Това ще доведе до осезаемо и необичайно затопляне за периода, особено в източните райони на страната. Дневните температури ще достигнат пролетни стойности, доближавайки около 20 градуса.

Този топъл период ще бъде кратък. Още във вторник мощен северозападен вятър ще донесе рязко и шоково застудяване. В сряда валежите ще отслабнат и постепенно ще спрат, но студеното време ще се настани трайно.

Коментирай

