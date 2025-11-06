Тежки забрани се спазват на днешния църковен празник

Православната ни църква почита на 6 ноември паметта на свети изповедник Павел, архиепископ Константинополски.

Павел

Павел живял през ІV век и бил видна фигура в ранната християнска църква. Роден в Селевкия, Киликия (днешна Турция), той се отличавал с дълбока вяра и благочестие от ранна възраст.

Свети Павел е бил избран за архиепископ на Константинопол след смъртта на предишния архиепископ Александър през 337 г. Назначаването му се случило по време на борбата между арианите, които отричаха божествената природа на Исус Христос, и поддръжниците на Никейския символ на вярата, който потвърждавал равенството на Божия Син с Бог Отец. Павел бил пламенен защитник на ортодоксалното християнство, подкрепяйки никейската доктрина.

Арийската съпротива и намесата на политически сили, особено на император Констанций II, поддръжник на арианството, са причина за гоненията на Павел. Няколко пъти е бил принуден да се укрива. Първият път той бил изгонен в Понт, а впоследствие, след завръщането си, отново е бил изгонен поради натиск от арианската група. Последвалите му изгнания били особено трудни, особено в Мала Азия и след това в Армения.

Свети Павел преживял големи изпитания заради непоклатимата си вяра. В изгнание в Армения той е бил жестоко убит около 350 г. по време на богослужение по заповед на арианските владетели. Смъртта му се смята за мъченическа, а като изповедник той се прославил със смелостта си в борбата за православното учение.

Традиции и обичаи за 6 ноември

На този празник се правят важни гадания, свързани с времето. Ако има снеговалеж, очаква се снежна зима. Ако птиците стоят на клоните, очаквайте слана и вятър. Ако времето е спокойно, скоро ще падне слана.

Не трябва да говорите лошо за мъртвите или да си спомняте греховете им, в противен случай можете да си навлечете нещастие. Също така не трябва да кроите планове за отмъщение или да мислите за някого по негативен начин - това ще се отрази зле на вашето здраве.

Най-често на този ден реките и другите водоеми се покриват с лед. Затова не се ходи на риболов. Обичайно е жените да стоят вкъщи и да се заемат с извършването на домакинска работа.