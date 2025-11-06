АПИ ще прави проходи за костенурки и змии за 1,5 милиона лева

Специални коридори за движение на застрашени видове костенурки и смокове ще бъдат изградени в девет защитени зони от мрежата "Натура 2000". Проектът е с бюджет от 1,5 милиона лева и ще се реализира през следващите две години по Програма "Околна среда" 2021-2027 година.

Целта е подобряване на свързаността между местообитания, фрагментирани от човешки дейности, и осигуряване на безопасни коридори за движение на шипоопашата, шипобедрената и каспийската костенурка, както и на ивичестия, пъстрия и леопардовия смок.

Коридорите ще се изпълнят в пътни участъци, попадащи в защитени зони "Камчия", "Плаж Градина – Златна рибка", "Дервентски възвишения", "Обнова – Караман дола", "Залив Ченгене скеле", "Никополско плато", "Атанасовско езеро", "Мандра – Пода" и "Странджа".

Проектът предвижда изграждане на съоръжения тип "проход за влечуги" чрез безизкопен метод - хоризонтален сондаж, без промяна на трасето и без засягане на съществуващата пътна конструкция. Ще бъдат монтирани и направляващи огради за влечуги, които да започват от входовете на проходите в двете посоки на пътищата.

Ремонт на съществуващи съоръжения

Предвижда се да бъдат ремонтирани и съществуващи съоръжения – рампи, канавки и входове, както и да се подобри тяхната проходимост чрез разчистване на растителност, наноси и други препятствия.

Бенефициент на проекта е Агенция "Пътна инфраструктура". Срокът за изпълнение е две години.