Шефовете на ДАНС и НСО ще бъдат изслушани днес в парламента

Парламентарната комисия за контрол над службите за сигурност ще проведе днес изслушване на ръководителите на две ключови институции. Това е 11-ото опит за заседание, след като предишните 10 не се състояха заради липса на кворум или отхвърлен дневен ред.

Изпълняващият длъжността председател на Държавна агенция "Национална сигурност" Деньо Денев ще отговаря на въпроси от депутатите относно състоянието на запасите от горива за извънредни ситуации. Темата е особено актуална след наложените от Съединените американски щати санкции срещу "Лукойл" и възникналите опасения за енергийната сигурност на страната.

Охрана на народни представители

Началникът на Националната служба за охрана генерал-майор Емил Тонев трябва да представи пред членовете на комисията подробна информация относно това кои народни представители и на какво основание ползват държавна охрана.

Серия от неуспешни заседания

Комисията за контрол над службите не успя да заседава в продължение на седмици поради системна липса на кворум. Председателстващият комисията Златан Златанов от "Възраждане" обвини управляващото мнозинство, че умишлено саботира работата на комисията, за да предотврати ефективен контрол върху службите за сигурност.

Според изявления на Златанов от предишни опити за заседание, управляващата коалиция се опитва да овладее службите и да ги използва за циментиране на властта си. Той настоява, че темите за изслушване са от изключително обществено и общодържавно значение