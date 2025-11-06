Прокуратурата поиска доживотен затвор за убиеца на Митко от Цалапица

Делото за убийството на Димитър Малинов от Цалапица ще започне днес на втора инстанция в Апелативния съд в Пловдив. Подсъдим по процеса е Рангел Бизюрев, който получи 15 години затвор на първа инстанция.

Това е втори опит за старт на делото, след като преди седмици съдебното заседание беше отложено поради неявяване на част от адвокатите. Магистратите тогава посочиха, че са налице уважителни причини за отсъствието на защитниците.

Окръжна прокуратура – Пловдив протестира присъдата от 15 години затвор, наложена на Бизюрев от Окръжния съд през април 2025 година. Държавното обвинение настоява за доживотен затвор.

Бизюрев беше признат за виновен в това, че в нощта на 20 юли 2023 година в село Цалапица умишлено е умъртвил 24-годишния Димитър Малинов. Близнаците Валентин и Борислав Динкови му помогнаха да зарови тялото край селото. Съдът постанови той да заплати 530 000 лева на майката и близките на Димитър, както и разноските по съдебния процес.

Различни позиции на страните

Майката на убития Димитър Малинов – Атанаска Бакалова, както и негови роднини, също искат доживотна присъда за извършителя. От присъдата на Окръжния съд не е доволен и защитникът на подсъдимия – адвокатът на Бизюрев иска намаляване на наказанието.

Близнаците Валентин и Борислав Динкови, помогнали на Рангел Бизюрев да зарови тялото на Димитър край селото, бяха осъдени на две инстанции. На 20 март тази година Пловдивският окръжен съд увеличи присъдите на всеки от двамата. Борислав Динков е с наказание лишаване от свобода в размер на четири години и шест месеца, а Валентин Динков – четири години затвор. Присъдата им е окончателна.

Очаква се протест пред съда

Преди съдебното заседание тази сутрин пред съдебната палата отново ще се съберат близки и роднини на жертвата с настояване за справедлив процес, според БНТ.