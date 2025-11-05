Нинова: Депутатите веднага да се откажат от автоматичното увеличение на заплатите си на всеки три месеца

Депутатите трябва да дадат личен пример в тази трудна ситуация с бюджета. Нека веднага се откажат от автоматичното увеличение на заплатите си на всеки три месеца, обвързано с ръста на средната заплата. Мнозина от тях скачат срещу обвързването на някои плащания със средната заплата за страната, а техните възнаграждения са именно така вързани. И на още около 400 души в страната – в КЕВР, КС, КФН, Президентството, Министерския съвет и др.

Това увеличение е неморално и неизработено с труд. Хайде да ви видя сега, като посягате на работещите хора, които изкарват с труда си и вашите заплати. Ако не знаете как да го направите, извадете от деловодството моето предложение от 2018 г. за намаляване и замразяване на депутатските възнаграждения на 2976 лв. Докато бях депутат, го внасях четири пъти и четири пъти ГЕРБ го отхвърляха. Дойде време тази несправедливост да бъде поправена.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по повод проблемите около заложените неща в проекта за Бюджет 2026.



