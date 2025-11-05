  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +10 / +11
Пловдив: +11 / +11
Варна: +11 / +11
Сандански: +13 / +13
Русе: +11 / +11
Добрич: +9 / +9
Видин: +12 / +12
Плевен: +10 / +10
Велико Търново: +9 / +9
Смолян: +5 / +5
Кюстендил: +10 / +10
Стара Загора: +9 / +9

Поройни дъждове започват още тази нощ, вижте кои области са в риск

  • Сподели в:
  • Viber
Поройни дъждове започват още тази нощ, вижте кои области са в риск
A A+ A++ A

Екипът на Meteo Balkans издаде карта с предупреждения за лошо време, които са валидни за 06 ноември 2025г.

/ НИВО 1/

Издаваме този код за проливни или “обложни” валежи. Валежите на изолирани места над посочените райони ще са значителни по количества. Очакваните валежи могат да достигнат до 25-40 л./кв.м.

Meteo Balkans

През деня в четвъртък от изток на запад валежите ще обхванат и почти цялата страна. Още около обяд над по-голямата част от страната ще завали дъжд, като до края на деня валежите ще достигнат и Югозападна България. По-значителни ще са валежите над крайните северозападни и югоизточни райони, особено в Югоизточна България, където за период от 12 часа, валежите ще надминат 20л/кв.м.

#времето

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Времето
Последно от Времето

Всички новини от Времето »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?