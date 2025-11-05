Поройни дъждове започват още тази нощ, вижте кои области са в риск
Екипът на Meteo Balkans издаде карта с предупреждения за лошо време, които са валидни за 06 ноември 2025г.
/ НИВО 1/
Издаваме този код за проливни или “обложни” валежи. Валежите на изолирани места над посочените райони ще са значителни по количества. Очакваните валежи могат да достигнат до 25-40 л./кв.м.
През деня в четвъртък от изток на запад валежите ще обхванат и почти цялата страна. Още около обяд над по-голямата част от страната ще завали дъжд, като до края на деня валежите ще достигнат и Югозападна България. По-значителни ще са валежите над крайните северозападни и югоизточни райони, особено в Югоизточна България, където за период от 12 часа, валежите ще надминат 20л/кв.м.
