"Подкрепа": Бюджетът не струва!

Конфедерацията на труда „Подкрепа“ не подкрепя Проекта на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г., Проекта на Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. Това посочват в свое становище от КТ „Подкрепа“.

Проектът на бюджет на НЗОК изглежда е изготвен на исторически принцип. Липсват политики и реформи за справяне с основни предизвикателства в системата на здравеопазването - постоянно нарастващият брой лечебни заведения, липсата на достатъчно квалифициран медицински персонал, ниското заплащане на труда, концентрация на услугата в големите населени места, занемарени общински болници, високи цени на лекарства, медицински изделия и консумативи, и др., което поставя в риск здравето на хората. От КТ „Подкрепя“ припомнят и за липсата на подписан Колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, което според конфедерацията допълнително влошава състоянието на работещите в системата, възнагражденията остават ниски спрямо отговорността и натоварването на хората, които се грижат за здравето на нацията, особено за медицинските сестри и младите лекари.

Предвидени са 10,1% увеличение на разходите за персонал, но от КТ „Подкрепа“ настояват за увеличение от 13,6% на разходите за персонал, за да се компенсира ниското увеличение за тази година, натрупаната за 2025 г. инфлация и прогнозната инфлация за 2026 г.

КТ „Подкрепа“ подкрепя предложението за запазване на размера на здравноосигурителната вноска, която сега е 8%, допълниха от конфедерацията.

КТ „Подкрепа“ не подкрепя и проекта на Бюджет на ДОО. Провежданата политика чрез бюджета на ДОО не създава условия и не подпомага преодоляването на демографската криза, борбата срещу бедността и социалното изключване. Декларираните промени в проекта на бюджет на ДОО отново не задължават и изключват от участие в осигурителната система високодоходните групи, което е и една от основните причини за нарастващия дефицит в системата, въпреки че тя работи на солидарен принцип, и отново част от тежестта е прехвърлена върху ниските и средните доходи.

Заложеният минимален осигурителен доход беше актуализиран на нивото на изчислената минимална работна заплата за 2026 г. - 620 евро. Увеличението на осигурителната вноска с два процентни пункта за фонд „Пенсии“, част от която ще се поеме от работещите, ще доведе до реално намаление на доходите на работещите в условията на значителна инфлация и политически рискове. Проектът на бюджет на ДОО предвижда увеличение на осигурителните задължения, но не и на изплащаните обезщетения.

Всички данни сочат, че действащата осигурителна система не издържа на натиска на демографската криза, ниския максимален осигурителен праг, настоящата осигурителна основа, нивото на заплащане на труда, сивата икономика и явното нежелание за поемане на социална отговорност от хората с високи доходи.

От КТ „Подкрепа“ не подкрепят и предложения законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026 г. Европейската комисия и българското правителство обявиха и трябва да се стремят към политики за справяне с подоходните неравенства, борбата срещу бедността и социалното изключване, за достъпно и качествено здравеопазване и образование, както и справяне с демографската криза. В средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г., както и в конкретните проекти на бюджети на НЗОК, ДОО и на държавния бюджет за 2026 г., както и предложените изменения и допълнения на данъчните закони, не може да се идентифицира провеждането на декларираните политики и тяхната устойчивост във времето. В проекта на Закон за държавния бюджет за 2026 г. са замразени всички данъчни облекчения и изплащани семейни обезщетения, въпреки натрупаната инфлация и растящата демографска криза.

Да се актуализират размерите с най-малко 20% на данъчните облекчения за деца, семейните обезщетения за деца по Закона за семейните помощи, на изплащаните обезщетения от Националния осигурителен институт, съобразно ръста на средния осигурителен доход, особено плащанията за майчинство и отглеждане на дете, ще настояват от конфедерацията. Да се повишат с 13,6 % разходите за възнаграждения в бюджетния сектор, което ще доведе до допълнителен разход до 1,8 млрд. лв. Отчита се фактът, че в някои сектори възнагражденията бяха увеличени значително, а в други средно с 5%, добавиха от КТ „Подкрепа“. От синдикалната организация ще настояват и да се актуализира размерът на социалните плащания и осигурителните плащания за безработица, разумно да се планират капиталовите разходи, съобразено с възможностите за реализирането им, реформа в сектор здравеопазване, с цел оптимизиране на разходите в системата и гарантиране на достойно заплащане на труда, намиране на решения за овладяване на цените на електроенергията, цената, качеството и достъпа до вода, насърчаване на инвестициите във важни за държавата сектори и с висока добавена стойност, пише БТА.

Увеличението на минималната работна заплата и актуализирането на пенсиите по т. нар. швейцарското правило се подкрепят от КТ „Подкрепа“, добавиха още от конфедерацията.

По-рано днес не се състоя предвиденото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което трябваше д абъдат обсъдени трите проекта, тъй като представителите на работодателски организации отказаха да участват в него.



