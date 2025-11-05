Официално: Вижте програмата на европейското по волейбол за мъже
Програмата за мачовете от груповата фаза на българския национален отбор по волейбол за мъже по време на Евро 2026 беше обявена официално. "Трикольорите" започват двубоите си в "Арена София" на 9 септември от 20:00 часа срещу Република Северна Македония.
Световният вицешампион България ще бъде един от четирите домакина на първенството на Стария континент догодина, което ще се проведе между 10 и 27 септември още в Италия, Финландия и Румъния.
Останалите противници на "лъвовете" в груповата фаза на турнира са Португалия, Украйна, Израел и Полша.
Програма на България за мачовете от група "В":
9 септември, 20:00 часа
България - Република Северна Македония
11 септември, 20:00 часа
България - Португалия
12 септември, 20:00 часа
България - Украйна
14 септември, 20:00 часа
България - Израел
16 септември, 20:00 часа
България - Полша
След приключване на груповата фаза София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои.
"Арена София" ще приеме четири осминафинала и два четвъртфинала от Евроволей 2026. Тези шест срещи трябва да се изиграят между 19 и 24 септември.