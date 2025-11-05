  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +12
Пловдив: +10 / +12
Варна: +11 / +11
Сандански: +12 / +12
Русе: +11 / +11
Добрич: +9 / +10
Видин: +11 / +11
Плевен: +11 / +11
Велико Търново: +9 / +10
Смолян: +5 / +5
Кюстендил: +10 / +10
Стара Загора: +10 / +10

Официално: Вижте програмата на европейското по волейбол за мъже

  • Сподели в:
  • Viber
Официално: Вижте програмата на европейското по волейбол за мъже

Стпкадър/БНТ
A A+ A++ A

Програмата за мачовете от груповата фаза на българския национален отбор по волейбол за мъже по време на Евро 2026 беше обявена официално. "Трикольорите" започват двубоите си в "Арена София" на 9 септември от 20:00 часа срещу Република Северна Македония.

Световният вицешампион България ще бъде един от четирите домакина на първенството на Стария континент догодина, което ще се проведе между 10 и 27 септември още в Италия, Финландия и Румъния.

Останалите противници на "лъвовете" в груповата фаза на турнира са Португалия, Украйна, Израел и Полша.

Програма на България за мачовете от група "В":

9 септември, 20:00 часа
България - Република Северна Македония

11 септември, 20:00 часа
България - Португалия

12 септември, 20:00 часа
България - Украйна

14 септември, 20:00 часа
България - Израел

16 септември, 20:00 часа
България - Полша

След приключване на груповата фаза София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои.

"Арена София" ще приеме четири осминафинала и два четвъртфинала от Евроволей 2026. Тези шест срещи трябва да се изиграят между 19 и 24 септември.

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?